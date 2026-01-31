高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫

記者洪正達／高雄報導

多輛機車因滑板造成連環追撞，孩子不小心肇禍恐怕自己也嚇壞。（圖／翻攝畫面）

高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁停放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。

楠梓分局指出，30日晚間10點獲報，指出一名10歲男童操作不慎令滑板自騎樓滑入車道，行駛於興楠路的28歲陳姓女騎士為閃避而急煞，導致後方機車騎士23歲林男、24歲江男追撞並波及路旁停放機車，消防局救護車獲報到場後，救護人員下車檢傷時，24歲吳男及32歲莊女又因閃避不及發生碰撞，這起車禍導致林男、江男及吳男受傷經送醫無大礙，現場無人酒駕，肇事原因仍需調查後由交大研判。

肇事的滑板還躺在馬路中。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，行人於路旁嬉戲影響交通，依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，可處500元罰鍰，如造成他人車損或傷亡，需依刑法過失傷害、過失致死罪及民法負起相關責任。

不良行為，請勿模仿！

