高雄10歲男童滑板衝車道 傷得不輕！5車連撞3人送醫

高雄市一名10歲男童原本在住家騎樓玩滑板，結果，滑板滑進車道，一個MOVE，造成5車撞成一團，3人受傷送醫。

楠梓警分局30日深夜22時許獲報，楠梓區興楠路上發生交通事故，到場，發現闖禍的竟是一名年僅10歲的男童。

原本在騎樓玩滑板的男童，把滑板滑進車道，行駛於興楠路的28歲陳姓女騎士見狀緊急煞車，導致後方機車騎士23歲林男、24歲江男追撞，還波及停放路邊的機車。119消防人員在場檢傷時，24歲吳男及32歲莊女又因閃避不及發生碰撞。

一個滑板導致5車撞成一團，有三人受傷送醫，包含林男、江男及吳男，駕駛經檢測皆無酒精反應，肇事原因調查後送交通大隊分析研判。

楠梓警分局呼籲，行人於路旁嬉戲影響交通，依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，可處500元罰鍰，如造成他人車損或傷亡，需依刑法過失傷害、過失致死罪及民法負起相關責任。

