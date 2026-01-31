高雄10歲男童玩板摔倒"滑板衝車道" 騎士急煞釀追撞

南部中心／綜合報導

高雄一名十歲男童，30日晚上在騎樓玩滑板，但不慎跌倒後，滑板直接滑進車道，一名騎士見狀緊急剎車，但後方有兩台機車來不及直接撞上，連人帶車飛出，所幸送醫後都沒有大礙，而導致意外發生的小男童也當場嚇傻，家長說對受傷騎士很抱歉，絕對會負起相關責任。

10歲男童玩板摔倒「滑板衝車道」 騎士急煞躲避釀後車連環撞

機車行外男童玩板摔倒，滑板衝車道導致機車連環撞（圖／翻攝照片）

機車行外業者正在查看準備修車，這時就看到一名小男童站在滑板上滑了出來，但因為有小斜坡導致他跌倒，雖然他很快站了起來，但滑板直接進入車道，一名騎士非常機警急煞車，但後方兩台機車根本來不及直接追撞。聲源：附近民眾：「第一台有煞住沒事後面就撞上去了，沒有撞到他沒有撞到第一台。」從另一個角度還能看到，當時兩名騎士是連人帶車飛了出去。第一台剎車騎士：「滑板車滑出來我急煞後面的人閃躲不及，就撞成一團，可能有急煞然後就翻車了。」

肇事"滑板"沒逃逸，留在路中央待警處理，小男童家屬道歉允諾負責。（圖／民視新聞）

聽到撞擊聲，看到車禍發生，小男童趕緊往後跑，家人也立刻出來查看，警方到場處理時，小男童仍心有餘悸。聲源：滑滑板小男童：「它就是自己從那邊滑過去。」小男童家屬：「就跌倒跌倒滑板衝出去他就沒撿了，我看監視器他就沒撿了小朋友嚇到了。」滑板導致機車連環撞，現場就看到機車車殼毀損，一旁還有一台遭到波及，而導致意外發生的滑板，則還在路中央。高市警楠梓交通分隊小隊長陳穎儀：「騎士經送醫後無大礙，駕駛經檢測皆無酒精反應。」家屬說對於孩子一個不小心導致意外發生，害的騎士受傷真的很抱歉，除了會負起相關賠償事宜外，未來也會特別注意，不讓孩子在路邊玩耍，避免類似意外發生。

