高雄11所高中聯手 推台加雙聯學制直通加拿大名校
高雄市教育局推動「台加雙聯學制2＋1課程」，由高雄市11所高中，與加拿大卑詩省第73學區深化合作，讓高雄學子可遠赴加拿大進行課程銜接學習，提升學生增進語言能力，並深化國際化視野。
高雄市政府教育局昨（11）日在前鎮高中舉行「台加雙聯學制2＋1課程」合作備忘錄簽約儀式，宣布由高雄市11所高中與加拿大卑詩省第73學區（Kamloops–Thompson School District No. 73）深化合作，共同推動國際雙聯學制課程。
教育局說明，去年已有中山、楠梓、仁武、前鎮、小港及林園等6所高中率先啟動，今年再新增中正、福誠、新興、國立鳳新及國立岡山等5高中加入，整體規模擴增至11校。
該課程設計為學生前兩年在高雄修習與加拿大相關課程，寒暑假透過線上或實體補強，並於第三年赴加拿大全時就讀，完成後可取得加拿大高中畢業文憑，並可同步申請加拿大及其他國際大學，提供彈性與多元的升學選擇。
教育局長吳立森指出，雙聯學制推動以來，已有學生赴加拿大進行課程銜接，讓學生在台灣累積國際課程經驗與英語能力，未來順利銜接海外升學，提升全球競爭力。
加拿大卑詩省第73學區國際學生計畫經理Rob Schoen來台出席簽約儀式，肯定高雄市在推動國際教育上的積極作為，並表示雙方合作將持續深化課程品質與學生支持系統，讓跨國學習更完整。
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