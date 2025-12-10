高雄11歲男童偷騎爸爸機車找朋友 闖紅燈出車禍！家長賠慘了

高雄市鳳山區發生一起車禍，兩部機車相撞，而肇事原因是一名11歲男童偷騎爸爸機車出門找朋友，途中闖了紅燈。讀者提供



高雄市出現年僅11歲的交通事故肇事者。一名11歲男童偷騎爸爸的機車出門找朋友，途中，闖紅燈，撞上另一名機車騎士，釀成兩人受傷。男童無駕照騎車，面臨最高3.6萬元罰緩，且保險部分，依照慣例不理賠，男童的法定代理人更面臨對方求償。

這起肇事者年紀超小的交通事故發生在高雄市鳳山區鳳松路、經武路口，9日下午16時20分，11歲男童騎機車，楊男（45歲）騎機車沿鳳松路（北向南）行駛，雙方發生碰撞車禍，兩人均擦挫傷，不過，未送醫，2人酒測值也皆為0。

警方進一步調查，男童才說自己偷騎爸爸的機車，要去找朋友。警方初判肇事原因，是男童闖紅燈，詳細肇事原因仍需交大判定。鳳山警分局呼籲，駕車上路應遵守交通規則，以維護大眾行車安全。

高雄市警察局交大表示，未成年人駕駛任何車輛時，皆屬於無照駕駛，機車駕駛人處新臺幣一萬八千元以上三萬六千元以下罰鍰。各家保險公司通常會將道路交通管理處罰條例第21條，將無照駕駛列入保險公司不保事項範圍，未成年人駕車發生車禍，保險公司不會理賠。法定代理人負連帶賠償責任，一般是男童的父母。

