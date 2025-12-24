高雄115年公告土地現值、地價小幅調整 整體稅負影響有限

高雄市政府公布115年公告土地現值及公告地價，整體呈現溫和上調。依《平均地權條例》規定，公告土地現值每年調整一次、公告地價每兩年辦理一次，高雄市115年公告土地現值平均調幅為1.21%，公告地價平均調幅為4.32%，市府強調，調整幅度審慎，對多數民眾地價稅負擔影響輕微。

地政局指出，近年整體經濟成長動能主要集中於高科技產業，傳統產業及不動產市場表現相對保守，尤其在中央銀行信用管制政策影響下，本市不動產交易量年減約27%。不過，在台積電設廠、半導體S廊帶布局及多項重大公共建設推動下，土地價格仍維持微幅上揚走勢。

115年公告土地現值及公告地價，已於114年12月22日經地價及標準地價評議委員會審慎評議通過。地政局說明，公告土地現值調整重點集中於市地重劃、區段徵收完成地區，以及軌道建設等重大建設周邊區域，適度反映開發成果；公告地價則綜合考量公告土地現值、前次公告地價、地方財政需求、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力，全面檢討各地價區段間的價格均衡性。

在高價地段方面，高雄市115年最高地價區段仍由大遠百百貨公司所在地連續第13年蟬聯「地王」，公告土地現值為每平方公尺59萬元，換算每坪約195萬元；次高地價區段則位於巨蛋商圈博愛二路一帶，公告現值為每平方公尺54.5萬元，每坪約180.2萬元。

地政局長陳冠福表示，民眾可自115年1月1日起，透過市府網站或洽各地政事務所查詢最新一期公告土地現值及公告地價；並可於1月2日至2月2日期間，依公告地價80%至120%範圍內申報地價。私有土地若以公告地價80%作為申報地價者，依法可免再辦理申報。市府也將持續兼顧土地市場合理發展與民眾稅負承擔能力，穩健推動土地政策。

