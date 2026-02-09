高雄115年「春節加強維安」全面啟動！520名警力首夜擴大臨檢護市民

115年加強重要節日安全維護工作-市民安心、快樂過好年。【圖／高市警局提供】

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局自115年2月9日（星期一）晚間22時起，至2月23日（星期一）24時止，全面啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，全力守護市民春節期間的安全與生活秩序，讓大家安心、快樂過好年。

因應農曆春節返鄉人潮與旅遊熱潮，高市警局針對2026高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山平安燈會、駁二藝術特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山及旗山老街等熱門景點與大型活動，配合「高雄市春節疏運計畫」，提前規劃交通疏導與管制措施，積極紓解人車潮，確保行程順暢。

警方表示，春節期間如遇突發交通壅塞，各分局及交通警察大隊所編組的「交通快速反應編組」將即刻到場處理，同步透過警察廣播電台說明即時路況，運用機動、彈性與即時疏導策略，展現警察執行力，達成春節交通順暢目標。

此外，春節前後金融機構、大型賣場、量販店、超商、加油站及年貨大街交易熱絡、現金流動頻繁，警方提醒業者應全面檢視營業環境設計並加強安全維護措施，提升自我防護能力；金融機構也應落實員工自衛編組與防搶演練，確保民眾提款安全無虞。

警察局長趙瑞華指出，去（114）年高雄市在治安與交通表現亮眼，主要治安指標中，暴力犯罪、竊盜犯罪及詐欺犯罪皆維持低檔。全市暴力犯罪僅31件，為六都最低，其中槍擊案件全年僅3件，較109年大幅減少11件，降幅近8成；在檢肅幫派方面，更連續4年榮獲全國「特優」。交通事故防制成效同樣顯著，高雄是六都中唯一A1事故件數連續5年下降的城市，114年相較109年降幅達27%。至於多起社會關注的重大刑案，警方皆在最短時間內迅速偵破，成功緝捕犯嫌、安定民心。

趙瑞華強調，治安工作沒有假期，春節連假期間警方將持續強力取締酒駕，針對易肇事的時段、路段及熱點加強路檢與機動巡邏，全力杜絕酒駕行為，守護用路人生命安全。

加強重要節日安全維護工作首夜，高市警局動員17個分局及外勤大隊，共計520名警力同步投入全市擴大臨檢與路檢勤務。副市長林欽榮也親赴苓雅分局，為第一線執勤警力加油打氣，展現市府守護治安、全面防制街頭暴力的決心，為農曆春節前營造安全穩定的社會環境。

警方統計，115年2月9日22時執行加強重要節日工作首日擴大臨檢，截至2月10日凌晨2時止，共查獲刑事案件18件，包括通緝犯5件、毒品案件4件8人、毒駕公共危險1件1人、酒駕公共危險6件6人，以及詐欺車手2件2人；另取締舉發酒駕交通違規5件，展現春節維安即戰力。

安全維護工作首夜，高市警局動員17個分局及外勤大隊，共計520名警力同步投入全市擴大臨檢與路檢勤務。【圖／高市警局提供】

