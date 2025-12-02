高雄12區超商垃圾費隨袋徵收 陳其邁:選一區擴及家戶全面試辦

陳其邁認為，可評估找一行政區全面試辦垃圾費隨袋徵收。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市有12個行政區內的連鎖超商，自1日起實施垃圾費隨袋徵收；市長陳其邁認為可擴大辦理，會評估選一個行政區全面試辦。

市議員白喬茵質詢指出，2023年一項統計顯示，高雄每人每日垃圾量1.65公斤、六都最高，再檢視高雄整理垃圾量持續增加，4座焚化爐卻都超過20年設計年限，加上近期廢棄物濫倒事件頻傳，許多數據與現實情況都顯示，高雄垃圾處理瀕臨極限。

她建議市府，應參考北市垃圾費隨袋徵收機制，同時應再加強垃圾分類宣導，讓民眾清楚了解那些廢棄物可回收，讓整體垃圾量再減少。

陳其邁答詢，環保局先前曾試辦超商垃圾費隨袋徵收，他認為一般家戶隨袋徵收也可試辦，會評估選擇某一個行政區，先從超商開始再擴大範圍到全區，將請相關單位研擬可行方案。

環保局長張瑞琿表示，高雄去年曾在3處行政區的連鎖超商試辦垃圾費隨袋徵收，粗估減量2.88%，12月1日起擴大到12區的超商隨袋徵收，後續可能評估逐步納入大賣場、具一定規模的餐廳、社區大樓，再擴展到家戶。

她提到先前曾評估在原市土地面積較小的行政區試辦家戶垃圾費隨袋徵收，但里長多有意見，後續若要試辦，需再跟里長們溝通。

環保局說明，1日起、原市11區加鳳山，共12區8百多家超商加入隨袋徵收，設計兩種容量垃圾袋，75公升每包10個278元、120公升每包5個222元，由超商總部統一購買，再配發至各超商使用。

