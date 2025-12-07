高雄12/7停水、降壓10小時 影響區域一次看

台灣自來水公司依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定執行停電檢驗，同步進行多項重要工程，包括既設變電站拆除作業、前鎮區管線穿越箱涵改善工程，以及仁武區永宏巷1500毫米管線維修工程。今（7）日上午8時至晚間6時高雄市三民、苓雅、仁武等13個行政區實施停水及降壓措施，總計影響時間長達10小時。

停水。（示意圖／pexels）

停水區域包含，高雄市/三民區/本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、寶獅里、本揚里、本文里、寶業里、寶慶里、寶民里、寶國里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、本館里、寶中里。鳥松區/大華里、鳥松里、夢裡里。鳳山區/忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里。前鎮區/瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。苓雅區/全部。仁武區/全部。

降壓地區為高雄市/三民區/精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。鳳山區/埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、文德里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、文衡里。鹽埕區/全部。新興區/全部。鼓山區/全部。前金區/全部。左營區/明建里、新下里、埤北里、海勝里、埤東里、新中里、福山里、菜公里、尾北里、永清里、自助里、崇實里、新上里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、廟北里、廟東里、進學里、合群里、祥和里、屏山里、路東里、廍北里、城南里、聖南里、廍南里、埤西里、聖西里、聖后里、果惠里、果貿里、頂西里、果峰里、新光里。

台灣自來水公司表示，除了停水及壓降區域之外，高雄市其他地區仍維持正常供水狀態。不過台水也特別提醒，當供水系統恢復運作時，位於自來水管線末端、大樓住戶及地勢較高的區域，可能因水壓因素需要較長時間才能恢復正常供水，這些地點的恢復時間會出現延遲情況。

