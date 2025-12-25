高雄120坪透天別墅展現豪宅待客風範，現代輕美式設計去繁求簡，打造尊榮生活體驗

編輯 張若蓁｜圖片提供 長景設計

坐落於高雄的120坪透天別墅大宅，居住著從事建築工程的屋主夫妻與兩名孩子。為讓未來生活更張弛有度，長景設計巧用透天別墅優勢，透過樓層作為機能界線，輔以簡約大器的設計與飯店式臥房設計，打造出匯集現代與輕美式語彙的頂奢豪邸。



建築一樓規劃為車庫與會客區，車庫作為居家空間的第一道門面，設計上以黑色石材為基底，搭配木質天花與牆面，並以暖光線燈勾勒層次，為全案的簡約奢雅風格揭開序幕。會客區採半開放式設計，以玻璃摺疊門作為界定，使空間在互動交流與獨立隱私間取得平衡。會客區內色調轉為沉穩，深栗木質與灰調石材電視牆相互映襯，精選的設計沙發與單椅營造出從容氣度，讓整體氛圍在低調中流露一絲神秘感。建築二樓作為主要生活區域，以明亮、輕淺的色彩鋪陳優雅氣息，並透過精心搭配的異材質建材堆疊層次，使整體空間更顯豐富而細膩。客廳電視牆選用對花大理石鋪陳，並一路延伸至餐廳邊櫃，既建立空間的整體感，也延展空間尺度。沙發背牆選用紋理更為豐富的石材鋪陳，其上方配置精心挑選的收納櫃，以俐落的簡約線條柔化大面石材的華麗肌理。開放式餐廚將中島與餐桌銜接，梳理出流暢的回字動線，也放大操作檯面尺度，日常使用順手從容。



主臥室以更為沉穩的色調鋪陳氛圍，灰色床頭牆以布質包覆，在精準的比例分割下展現柔和的律動感。床頭兩側配置造型各異的垂墜燈，使視覺層次更為豐富。照明設計以暖調間接光為主，營造低刺激的感官環境，有效提升睡眠品質。床尾空間轉以清新的白色鋪敘，鮮明的色彩對比與架高地板象徵機能的轉換。獨立更衣室採用玻璃門片，避免壓縮空間，同時在內部線燈映照下展現精緻質感，使衣物如同陳列於藝品櫃般被妥善收藏，於日常起居間也能感受細緻的儀式感。



二樓公領域的天花以柔和的弧形曲線點綴，不僅預留層內空間以隱藏牽線燈，亦巧妙弱化大樑與高度差的存在，讓天花視覺更顯輕盈連貫，柔和的視覺也讓家人團聚的場域更溫馨。

