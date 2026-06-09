高雄13個藝文團隊獲中央肯定 展現城市藝文軟實力

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高雄市表演藝術發展成果再獲中央肯定！高市府今(九)日於市政會議中，由高雄市長陳其邁親自表揚十三個入選文化部及財團法人國家文化藝術基金會重要獎助計畫的優秀演藝團隊；其中，高雄市管樂團、對位室內樂團、翃舞製作及唱歌集音樂劇場更獲選一一四年度「Taiwan Top年度最佳團隊」，展現高雄長期推動藝文扎根、人才培育與團隊扶植的具體成果，更呈現高雄表演藝術深厚的創作能量與藝術實力。(見圖)

這次受表揚團隊橫跨音樂、舞蹈、戲劇、歌仔戲、偶戲及音樂劇等多元領域，充分展現高雄完整且豐沛的表演藝術生態系。音樂類團隊中，高雄市管樂團長期推廣精緻管樂藝術與藝術教育，落實文化平權；對位室內樂團以古典音樂為核心，融合戲劇與跨界創作，持續拓展國際能見度；巴洛克獨奏家樂團則致力推廣巴洛克與早期音樂，積極投入教育推廣與跨界合作。舞蹈領域方面，翃舞製作、丞舞製作團隊及許程崴製作舞團持續發展當代舞蹈創作，以鮮明藝術風格活躍於國內外舞台。

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傳統戲曲與劇場領域同樣成果豐碩，明華園天字戲劇團、春美歌劇團、尚和歌仔戲劇團及明華園日字戲劇團持續在傳承與創新之間開創新局，展現歌仔戲藝術的當代活力；金鷹閣電視木偶劇團以布袋戲結合科技與劇場語彙，為傳統藝術注入嶄新生命；唱歌集音樂劇場深耕原創音樂劇創作，結合在地題材與多元曲風，建立獨具特色的作品品牌；両両製造聚團則以寶寶劇場及跨域創作受到各界關注，持續開拓表演藝術的多元可能。

陳其邁表示，文化是城市競爭力的重要基礎之一，高雄近年持續推動藝文扎根、扶植演藝團隊及完善展演環境及支持在地團隊發展，讓文化創作成為展現城市特色與提升國際能見度的重要力量；高雄演藝團隊長期深耕在地、放眼國際，除了進行專業創作與藝術推廣交流，也持續活躍於國內外舞台，這次獲獎團隊能在全國眾多優秀團隊中脫穎而出，展現的是多年累積的專業能力與創作成果，值得民眾共同喝采，也讓更多人看見高雄豐厚的文化底蘊與創新能量。

文化局說明，高雄長期建構從人才培育、團隊扶植、創作補助到展演平台的支持體系，並積極串聯中央資源，協助團隊提升創作及營運能量；這次獲獎團隊中，不少團隊皆曾接受高雄市傑出演藝團隊等相關扶植計畫支持，正是中央與地方協力推動文化政策、厚植藝術產業發展的具體成果。

文化局強調，未來將持續推動表演藝術發展與藝文扎根工作，鼓勵團隊跨域合作及國際交流，完善創作與展演環境，協助團隊拓展市場與觀眾基礎，累積城市文化能量，朝向亞洲重要表演藝術城市目標邁進。