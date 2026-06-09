高雄13演藝團隊獲中央獎助肯定 展現表演藝術厚實能量

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高雄市表演藝術發展成果再獲中央肯定。高雄市長陳其邁9日在市政會議中公開表揚13個入選文化部及財團法人國家文化藝術基金會重要獎助計畫的演藝團隊，其中高雄市管樂團、對位室內樂團、翃舞製作及唱歌集音樂劇場更獲選114年度「Taiwan Top年度最佳團隊」，展現高雄長年深耕藝文發展、培育創作人才及扶植表演團隊的豐碩成果。

↑圖說：高雄市管樂團長期推廣精緻管樂藝術與藝術教育，落實文化平權。（圖片來源：高雄市文化局提供）

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陳其邁表示，文化是城市競爭力的重要基礎，高雄近年持續推動藝文扎根、完善展演環境，並透過各項資源支持在地演藝團隊發展，讓文化創作成為展現城市特色與提升國際能見度的重要力量。他指出，高雄演藝團隊長期深耕地方、放眼國際，不僅投入專業創作與藝術推廣，也活躍於海內外舞台，此次能從全國眾多優秀團隊中脫穎而出，正是多年累積專業實力與創作能量的具體展現，值得市民共同喝采。

此次受表揚的團隊涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、歌仔戲、偶戲及音樂劇等多元領域，呈現高雄完整且豐富的表演藝術生態。音樂類方面，高雄市管樂團長期推廣精緻管樂藝術與藝術教育，落實文化平權理念；對位室內樂團以古典音樂為核心，融合戲劇與跨界創作，持續提升國際能見度；巴洛克獨奏家樂團則專注於巴洛克及早期音樂推廣，並積極投入教育與跨界合作。

↑圖說：丞舞製作團隊以鮮明藝術風格活躍於國內外舞台。（圖片來源：高雄市文化局提供）

舞蹈領域方面，翃舞製作、丞舞製作團隊及許程崴製作舞團持續深耕當代舞蹈創作，以鮮明藝術風格活躍於國內外舞台，展現高雄舞蹈創作的多元面貌與國際競爭力。

在傳統戲曲與劇場領域，明華園天字戲劇團、春美歌劇團、尚和歌仔戲劇團及明華園日字戲劇團持續於傳承與創新間開拓新局，為歌仔戲注入當代活力；金鷹閣電視木偶劇團則透過科技與劇場語彙結合布袋戲藝術，開創傳統表演藝術新風貌。唱歌集音樂劇場長期投入原創音樂劇創作，結合在地題材與多元曲風建立品牌特色；両両製造聚團則以寶寶劇場及跨域創作廣受關注，持續拓展表演藝術的可能性。

↑圖說：春美歌劇團在傳承與創新之間開創新局，展現歌仔戲藝術的當代活力。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局表示，市府長期建構從人才培育、團隊扶植、創作補助到展演平台的完整支持體系，並積極串聯中央資源，協助團隊提升創作及營運能量。此次獲獎團隊中，不少曾接受高雄市傑出演藝團隊等扶植計畫支持，顯示中央與地方攜手推動文化政策、厚植藝術產業發展已逐步展現成果。

文化局強調，未來將持續推動表演藝術發展與藝文扎根工作，鼓勵演藝團隊跨域合作與國際交流，完善創作與展演環境，協助拓展市場與觀眾基礎，進一步累積城市文化能量，朝亞洲重要表演藝術城市的目標穩健邁進。

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