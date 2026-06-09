高雄13演藝團隊獲獎 陳其邁：打造亞洲表藝城市

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市長陳其邁今天表揚13個入選文化部等中央獎助計畫演藝團隊；其中，高雄市管樂團、對位室內樂團、翃舞製作及唱歌集音樂劇場更獲選114年度「Taiwan Top年度最佳團隊」。

陳其邁今天在市政會議上表揚優秀演藝團隊，他說，這些團隊獲重要獎助，展現高雄長期推動藝文扎根、人才培育與團隊扶植的具體成果，更呈現高雄表演藝術深厚的創作能量與藝術實力。此次能在全國眾多優秀團隊中脫穎而出，代表多年累積的專業實力與創作成果。

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陳其邁表示，文化是城市競爭力的重要基礎，高雄近年持續推動藝文扎根、扶植在地演藝團隊及完善展演環境，讓文化創作成為展現城市特色與提升國際能見度的重要力量。高雄演藝團隊深耕地方也走向國際，不僅持續投入專業創作與藝術推廣，也活躍於國內外舞台。

高雄市文化局表示，此次受表揚團隊橫跨音樂、舞蹈、戲劇、歌仔戲、偶戲與音樂劇等多元領域，呈現高雄豐沛完整的表演藝術生態系。高雄市管樂團長期推廣管樂藝術與教育，對位室內樂團以古典音樂結合戲劇及跨界創作，巴洛克獨奏家樂團則專注推廣早期音樂與跨域合作，持續拓展藝術影響力。

舞蹈領域則由翃舞製作、丞舞製作團隊及許程崴製作舞團持續深耕當代舞蹈創作，以鮮明風格活躍國內外舞台。傳統戲曲方面，明華園天字戲劇團、春美歌劇團、尚和歌仔戲劇團及明華園日字戲劇團，持續在傳承與創新間尋求突破，展現歌仔戲藝術的當代生命力。

此外，金鷹閣電視木偶劇團結合科技與劇場語彙，為布袋戲注入新風貌；唱歌集音樂劇場深耕原創音樂劇，融合在地題材與多元曲風；両両製造聚團則以寶寶劇場與跨域創作獲得關注，拓展表演藝術更多可能。（編輯：張銘坤）1150609