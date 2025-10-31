高雄15至39歲青年5年減少8.68萬人 議員籲啟動調查

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電進駐高雄楠梓，準備開始量產，但高雄15至39歲青年，近5年卻減少8萬6839人!市議員李喬如今(31日)於議會質詢時，要求啟動青年人口流失原因調查與政策規劃；青年局則表示少子化也是原因之一，允諾啟動調查。

李喬如今天於議會財經部門質詢指出，青年人口持續流失，已成為高雄發展最嚴峻的挑戰之一，根據最新統計，高雄市15至39歲青年人口已連續5年下降，從110年9月的86萬6075人，減少至114年9月的77萬9236人，5年間流失多達8萬6839人。她認為這樣的變化不只是數字問題，而是城市活力、創新力與競爭力的流失，能否讓年輕人留下、願意回來，才是城市真正的底氣。

李喬如也引用台北市最新的人口統計，指台北市出現三波「脫北潮」，累計超過6.5萬人外移，「這正是高雄的機會!」高雄擁有房價較低、生活成本穩定、產業與港灣優勢明顯的條件，應該主動吸引北部與中部青年南下定居與就業。

李喬如建議青年局，應先盤點近5年人口流失的原因與流向，分析離開高雄的青年主要原因為何，若沒有精確樣本，就無法提出對症下藥的政策；並成立「外縣市青年來高雄發展」的一站式回流專案窗口，整合租屋、就業、創業及生活輔導資源。

對此，青年局長林楷軒指出，根據統計，高雄市30歲人口有3.7萬人、18歲僅剩2.2萬人、0至1歲更只剩1.2萬人，因此青年人口減少，跟出生率有很大關係。他也強調，114年上半年，高雄25歲至29歲的青年失業率3.1%，不僅是六都最低，也是此級距30年來最低的。

林楷軒表示，包括台積電進駐高雄，及亞洲資產管理中心高雄專區設立，都有助於吸引年輕人回高雄就業；青年局也會啟動青年人口調查與政策規劃，「留住青年，就是留住高雄的明天。」

