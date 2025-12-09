高雄16槍殺人案近日偵結起訴，幕後主嫌范嘉榮被揭發曾涉及閃兵案件。今年5月，台北警方偵辦閃兵案時，曾與藝人陳零九、威廉等人一同被拘提的范嘉榮，竟是高雄16槍命案的策劃者。這名26歲男子為逃避兵役，曾花費10萬元聯繫閃兵集團，透過體檢時憋氣、丹田用力等手法製造高血壓假象。而在策劃槍擊案後，范嘉榮於案發隔日迅速逃往柬埔寨，目前仍在海外逃亡中。

高雄16槍命案策畫主嫌涉「閃兵」！5月同陳零九等人拘提。（圖／TVBS）

這起引人注目的案件中，范嘉榮作為主嫌，並非單獨行動。他在今年5月因閃兵案被拘提時，曾與多位藝人一同到永和分局報到。當時，他下車時用雙手遮蓋頭部，黑白服裝造型一度讓人誤以為他也是藝人。沒想到，這位當初與11位藝人同案的素人，如今被確認為高雄16槍命案的幕後策劃者。

廣告 廣告

高雄16槍主嫌范嘉榮，昔日為了逃避兵役花了10萬，和閃兵藝人一起被拘提到案。（圖／TVBS）

范嘉榮為閃避兵役，透過朋友介紹並支付10萬元認識閃兵集團，利用體檢時的特殊技巧製造健康異常現象。然而，更令人震驚的是，他在8月策劃了高雄這起16槍的槍擊案，並在案發後隔天立即搭機逃往柬埔寨。高雄市刑事警察大隊長鄢志豪表示，主嫌范嘉榮案發當天即搭乘飛機逃往柬埔寨，而槍手案發後也搭船偷渡出境。

執行槍擊的楊云豪行動縝密，犯案前一天從桃園南下高雄，由不同人接應以製造斷點。犯案後，他先逃到北部，再繞到恆春，最後從小琉球搭漁船潛逃，幾乎繞台灣一整圈後與范嘉榮在海外會合。鄢志豪強調，警方在2天內查出主嫌范嘉榮身分，4天內查出槍手楊云豪身分，並調閱大量監視器，分析出接應車輛13輛，斷點17處。

令人困惑的是，不論是槍手楊云豪還是策劃者范嘉榮，都是年輕人，且過去僅涉及小案件。范嘉榮甚至為了逃避兵役不惜花錢，為何會參與這起嚴重的16槍殺人案件，仍有待進一步調查。檢方已將相關人員起訴，下一步將著手緝拿在逃嫌犯歸案，以釐清整起案件的來龍去脈。

更多 TVBS 報導

左營16槍殺手正面照曝光！ 犯案前與妻相擁訣別

曾稱「遺傳性高血壓」免役！金鐘視帝薛仕凌閃兵自首 30萬交保

「閃兵團」見宏泰集團少東 認罪逃兵求緩刑

棒棒堂成軍19年！威廉爆向阿緯求職 竟直接拒絕內幕曝

