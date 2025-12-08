高雄16槍命案！惡煞犯案前與妻「相擁告別」 畫面曝光

即時中心／潘柏廷報導

高雄左營今年（2025）8月22日凌晨，一名詐欺通緝犯羅天義在自家豪宅外溜狗時，慘遭槍手楊云豪連開18槍身亡，隨後對方已逃離國外，而警方也在上（11）月28日對其發布殺人通緝，今（8）日警方除公布凶嫌與主謀的照片，更透露偵辦內容細節，也被發現凶嫌在犯案前的8月21日還特別到新竹，與妻子「相擁告別」，相關畫面也曝光了！

經警方調查發現，本起命案就是預謀策畫，主嫌范嘉榮先找人頭購買車輛，而人頭更將車輛放在嘉義市殯儀館要給楊云豪當作案工具；楊云豪犯案前屢次開車至羅天義住處外觀察，準備伺機而動。

8月21日晚間6時許，楊云豪先從住處搭乘白牌車出發前往新竹縣五豐三路，而在晚間6時5分許在途中告知司機要購物，請求路邊停車，經調閱監視器發現 係與其妻子相擁告別；晚間8時11分許，楊云豪抵達五豐三路後，改搭乘白牌車出發前往嘉義市殯儀館，晚間8時50分許便抵達現場後，再開作案車輛前往左營，並在22日凌晨12時40分至半屏山後巷內待命，並將提前預置好的 汽油放上車。

楊云豪凌晨5時40分許則開車出發前往作案現場，並在5時50分許於受害人停車場待命，等到對方出現時，就開槍將其擊斃；事後對方更立即離開，縱火燒毀車輛和槍枝外，更透過接應車輛及斷點接應，來讓其能偷渡出境，據警方估計多達13輛、17處斷點。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

