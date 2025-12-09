高雄16槍命案 逃亡主嫌涉閃兵
高雄左營今年8月發生詐欺通緝犯羅天義遭槍手連開16槍狙殺，橋頭地檢署8日偵結起訴9人，但27歲主嫌范嘉榮、槍手楊云豪等4嫌未到案，疑已潛逃至東南亞，范嫌除是殺人通緝犯外，還另涉「閃兵」案，曾遭新北檢警拘提到案，新北地檢署已於今年6月起訴范嫌，全案由新北地院審理中，法院可能因范嫌逃匿，裁定沒收其15萬元刑事保證金並發布通緝，讓他成為「兩條通」。
檢警查出，范嘉榮去年透過友人介紹，找上「閃兵集團」首腦陳志明，花10萬元委託陳嫌製造高血壓異常假象，取得血壓異常假病歷，再向兵役單位申請免服兵役通過。
檢警偵辦藝人「閃兵」案，今年5月14日拘提陳零九、陳大天、威廉等9名藝人及范嘉榮，范是唯一的「非藝人」被告，檢察官複訊後，諭知范嫌15萬元交保。新北檢6月間依《妨害兵役治罪條例》、《刑法》使公務員登載不實文書罪起訴陳志明、王大陸及范嫌共28人，但范嫌卻在8月間又犯下高雄16槍命案。
檢警調查，今年8月22日，51歲羅天義在高雄左營住家附近遛狗時，遭到埋伏槍手楊云豪近身連開16槍擊斃，楊嫌行凶後，駕駛白色BMW自小客車逃逸，隨後在橋頭區焚毀車輛及做案槍枝，再搭白牌車逃逸，沿途一再製造斷點，躲避警方追查。
警方歷經3個多月調查，追出范嫌自今年4月起就策畫行凶，先在羅男住家附近電線桿上裝設監視器，掌握羅男的生活作息；案發當天清晨，范嫌得知槍手楊嫌成功狙殺羅男後，隨即搭機出境，逃往柬埔寨，橋檢已發布通緝，並啟動國際合作跨海追緝。
