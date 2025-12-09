高雄16槍狙殺爆頭通緝犯「27歲殺手行凶前被送東南亞特訓」 心理軌跡曝光！返台先與妻道別

槍手楊云豪（右圖）逃亡前在新竹與妻子深夜告別，他於行凶爆頭羅天義後，狂奔跳上白色BMW逃逸（左圖紅圈處）。（翻攝畫面）

前陣子震撼全台的高雄左營「16槍狙殺命案」，目前警方最新調查指出，27歲槍手楊云豪犯案後逃往海外，至今行蹤未明；而在他扣下板機前，竟先被送往東南亞接受武器訓練，返台後還特地至新竹與妻子相擁道別，整起案件疑涉及北部幫派之間的毒品利益衝突，背後金流預估高達千萬元。

易主命案背後？警方指向「北部幫派毒品利益」糾紛

檢警長期追查發現，高雄槍擊案源頭疑與北部黑幫成員及羅天義之間的毒品糾紛有關。

26歲范嘉榮被認為是策劃者，自今年（2025）4月起便召集包括徵信社、權利車集團等不同勢力，負責裝設遠端監控器、蒐集被害人行蹤、準備槍枝與逃亡車輛，全案呈現高度分工，且疑似由幕後更大的「藏鏡人」指揮。

槍手為何能槍槍命中？東南亞受訓細節曝光

為確保槍擊成功，主使者在7月先將楊云豪送往東南亞。據警方所掌握的訓練內容包括：操作各式槍械、排除故障與卡彈、密集打靶提升命中率等，直到確認他熟悉武器後才放行返台，靜待執行任務。

凶嫌犯案前8小時在幹嘛？槍手突現新竹街頭與妻子相擁道別

回台後，楊云豪疑已清楚知道完成任務後將長期潛逃。犯案前一晚，他繞往新竹與妻子見面，在街頭留下最後一次擁抱。警方研判，這可能是他預告人生「在此分岔」的重要時刻。

行凶過程？清晨埋伏1小時、近距離轟16槍

8月22日清晨約7點，羅天義在左營文學路豪宅外遛愛犬惡霸犬時遭伏擊。楊云豪從埋伏處衝出，朝頭、頸、腹部連開16槍，其中一槍更是在羅男倒地後以槍抵頭補射。

犯案後，楊云豪跳上BMW 權利車撞斷柵欄逃往橋頭，再焚車與槍械滅證，之後翻牆進入高雄大學搭計程車脫身。警方調查，他最終從東港搭船偷渡出境。

同一天，涉入柬埔寨詐騙集團、同時被指控策劃殺人的范嘉榮，也啟程飛往柬埔寨。

全案花費逼近千萬 「安家費」疑給了槍手家屬

警方研判，楊云豪之所以能丟下一切逃亡海外，背後應有「數百萬安家費」。若再加計：槍枝來源、東南亞訓練費用、監控裝置、用於逃逸之權利車以及偷渡安排。整起案件耗資恐近千萬元，顯示背後勢力不小，辦案單位仍持續擴大追查幕後金主。

