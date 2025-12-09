高雄16槍行刑式爆頭案藏鏡人「竟曾與威廉、陳零九一同遭拘提」涉閃兵 命案黑幕、逃亡軌跡曝

高雄16槍狙殺案，羅天義慘遭爆頭行刑，主謀范嘉榮（左圖）、槍手楊云豪雙雙逃亡中，而范嘉榮竟也是閃兵案人物。（翻攝畫面）

高雄左營8月發生的震撼全台「16槍當街爆頭案」，如今檢警調查結果正式出爐！51歲詐欺通緝犯羅天義遭近距離開槍轟成蜂窩，主嫌與槍手犯案後雙雙人間蒸發。值得注意的是，主謀范嘉榮曾因「閃兵案」與藝人威廉、陳零九同日被拘提。檢方如今公布犯嫌照片並全面通緝，這起跨國逃亡的黑道謀殺案再度引爆討論。

高雄左營當時發生什麼事？通緝犯羅天義遭近距離開槍爆頭亡？

高雄左營區8月間發生的「清晨16槍行刑式槍擊」震撼全台，遭槍殺的51歲羅天義當街倒臥血泊，現場怵目驚心。橋頭地檢署近日公布調查結果，揭露幕後真相比外界想像的更驚悚——26歲主謀范嘉榮與27歲槍手楊云豪早已趁亂出境，整起案件從籌備到犯案，手法縝密宛如電影劇情。

廣告 廣告

案發當天清晨6點多，左營文學路突然傳出連續槍響。監視器畫面顯示，羅天義牽著惡霸犬散步，凶嫌則埋伏已久，隨即衝上前近距離射擊。短短幾秒，16發子彈全數命中，羅男頭、頸、腹遭多處重創，倒地後甚至還被補上一槍，顯示殺意極深。

凶嫌犯案後有什麼動作？

警方第一時間趕抵封鎖現場，並順著監視器追查到一輛白色轎車。然而，車子早在案發後不到1小時就被丟棄在田邊，而且整台車已被付之一炬，車內物證全被燒光，明顯是高度專業的滅證手法。

主謀、槍手身分？為何要殺羅天義？

檢警動員近百日調查，最終確認槍手就是楊云豪，而幕後主使者則是與北部幫派交好、有販毒及多項犯罪紀錄的范嘉榮。警方懷疑兩人因毒品利益糾紛鋌而走險，甚至在犯案前就安排萬全逃亡路線。

主謀驚人背景？竟也是閃兵人物之一

更驚人的是，范嘉榮今年（2025）5月才因涉入「閃兵集團」案件被警方拘提，當時與藝人陳零九、威廉、大根等人同日遭帶回偵訊，引發外界熱議。他曾透過閃兵首腦以憋氣製造高血壓，自導自演想逃避兵役，背景相當複雜。

案情目前進展？

案發後，范嘉榮立刻飛往柬埔寨，而槍手楊云豪也成功偷渡出境。檢方已正式對4名相關犯嫌發布通緝，全案牽涉幫派、跨國逃亡、毒品利益糾紛，後續仍有許多黑幕等待揭開。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

高雄16槍狙殺爆頭通緝犯「27歲殺手行凶前被送東南亞特訓」 心理軌跡曝光！返台先與妻道別

高雄槍擊爆頭血案「死者交友圈太複雜」 竟還有女警欠他171萬！糾葛曝

通緝犯遭16槍處決式爆頭「槍手疑闖高雄大學掀恐慌」 至今未落網！警方低調發聲