高雄16歲明星高中生墜樓！全身多處骨折濺血身亡 父母認屍崩潰

社會中心／高雄報導

高中生墜樓身亡，警方封鎖現場調查。（示意圖／翻攝自Pixabay）

高雄市左營區某社區大樓今天（24日）凌晨發生墜樓意外，一名16歲林姓高中生全身是血倒臥路面，警消人員獲報到場時，高中生已明顯死亡，後續將由檢警調查釐清死因。

警消指出，24日凌晨2時許獲報，左營區一處社區大樓發生意外，救護人員抵達事發現場後，發現一名男子倒臥路面，傷者全身多處骨折，已無生命跡象，警方初步採證後，已排除外力介入，全案將報請地檢署相驗釐清死因。

據了解，16歲的死者為明星高中學生，今天凌晨獨自上到頂樓，不久即發生意外，高中生父母事發當下還不知道孩子發生意外，接到通知認屍時當場崩潰痛哭。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

遭生母騙到日賣淫「月接客70人」 12歲少女近況曝！淚訴：想回鄉唸書

12歲少女被母逼日本接客 狠毒泰籍媽台灣現身！桃園賣淫被逮今遣返

兒阻張文行凶遇害！ 余媽媽籲「不要苛責他的父母」

張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡

