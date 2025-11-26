高雄2國中生「噴75%酒精引棺火」！校方證實回應了

記者簡榮良／高雄報導

「燒了學校」這句話不需要身體力行！高雄一所私立高中附設國中部今（26）日下午有2名學生貪玩惡作劇，拿75%酒精朝教室內的置物櫃噴灑且點火，火焰將置物櫃燒個焦黑、塑膠不耐高溫融化散發陣陣臭味，驚動師生，所幸沒人受困受傷。對此，校方回應，學生疑似因為有蟲子，拿酒精消毒，再拿打火機點火，並無燒毀公物用意，已及時滅火。

高中生貪玩惡作劇燒了置物櫃。（示意圖／資料照）

校方表示，經學校初步釐清，該校學生因疑似置物櫃有蟲子，持消毒噴霧罐消毒，後持打火機點火，並無燒毀公物用意，另因事發時尚有其他師生在場，教師已及時滅火並進行安全教育。

廣告 廣告

由於因事發突然，校方已於滅火後聯繫家長共同確認學生行為，並將依事件情況進行輔導管教，另重申各項不得攜帶入校物品。已就整體程序進行檢討，就校園安全維護事宜，將列為學校集會及各班級宣導事項；另本次事件也將列為後續重點宣導教材，以維護校園安全。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

月世界垃圾谷「里長父子黑手剛斷」旗山又1坑！環保局說話了

非法移工「躲冷凍庫30mins伴魚屍」！同鄉引路…尋獲捲曲塑膠袋

海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙

客死他鄉…香港婦人用餐突病發倒地！4天後不治身亡兒崩潰

