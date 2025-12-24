高雄2場大型跨年活動 共部署逾1500名警、民力

高市警方昨天模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突，引發群眾推擠等情境。(記者黃良傑攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕北捷連續攻擊事件後，高雄市全面提升維安等級，2場大型跨年活動共將部署超過1500名警、民力，確保活動順利進行。

市長陳其邁今(24日)於市政會議受訪表示，因應最近台北捷運攻擊事件，市府全面提升維安等級，包括人潮較多的活動，除加派警力、提高見警率，也要求迅速即時通報，加強機關間的聯繫，務必要確保跨年等大型活動的人身、公共場所安全；事實上，市府去年8月也曾針對世運主場館等大型演唱會活動，與國土安全辦公室合作，進行恐攻等維安事件演練。

針對今年高雄跨年，陳其邁強調，將全面提升警力部署，及利用優勢警力即時通報、區域聯防等相關機制，確保活動順利進行，23日、29日分別進行兵棋推演跟實兵演練。

警察局長林炎田則說，昨天下午在夢時代廣場進行2項演練，類似台北1219事件的處置，一個是在大型活動場所，民眾持械滋擾的一個演練；另一個是捷運凱旋站的捷運走道，發生拋擲煙霧彈及持械傷人的事件，兩者情境貼合最近時事的演練。

林炎田指出，今年夢時代跨年，預計共動員警、民力1206人次；義大世界廣場的跨年，也部署363名警力，警局有信心確保民眾的安全。他說明，夢時代跨年分成3部分，主舞台由轄區前鎮分局負責，煙火區及落焰區交給新興分局，凱旋捷運站的周邊疏導，則由鳳山分局負責。

另針對最近網路一些不法訊息，恐產生公眾危害，林炎田強調會從嚴、從速來追辦到底，確保高雄的整體治安。像前天晚上左營高鐵站的李性男子惡作劇，說有炸彈客的行為，警方在3小時之內就到台南將他查緝到案。

