高雄2場演唱會 觀光產值衝5億

高雄兩場演唱會估計創造逾五億元觀光產值。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

睽違十年，韓國女團TWICE登上世運主場館帶來「THIS IS FOR」巡迴演唱會高雄站，完成台灣首次開唱；「伍佰&China Blue」也於高雄巨蛋舉辦「Star2」巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演，總計吸引超過十八萬歌迷集結港都追星，演唱會效益更延伸至夜市，估計創造逾五億元觀光產值。

經發局長廖泰翔表示，TWICE演唱會在高雄不僅是台灣首次，更是全台ONCE醞釀十多年的盼望，市府各局處合作打造「全市應援」，不僅有七大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，更獻聲捷運進站廣播，並帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家加入應援行列。

經發局同時發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額五十元可至四十多處商圈夜市與四百多間指定店家消費折抵。和泰集團也自發響應交通優惠，輸入專屬優惠碼即享總計千元的共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。從餐飲、交通、住宿到觀光，讓來自海內外的ONCE在「港都夢幻藍海」留下紀念回憶。

六合夜市總幹事詹金翰表示，從上週五開始，夜市營業時間一到人潮不斷，歌迷不僅橫跨各年齡層，更有來自日韓、東南亞、港澳的追星族，讓每個攤位前都出現人龍。

經發局提醒，民眾持有的各款商圈夜市優惠券使用期限至明年二月二十八日，歡迎大家來高雄追星，把整座城市玩透透。