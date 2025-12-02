高雄2女藉買飲料抱走愛心零錢箱 警追緝中

（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄鳳山近期有2名女子假借買飲料，趁店員製作時轉移注意力偷走店家愛心箱，行竊過程全被錄下上傳。鳳山警方表示，將主動聯繫店家，已鎖定特定對象，全案朝竊盜罪偵辦。

網路社群「社會事新聞影音」流傳一段影片，內容為2名女子前往鳳山區文衡路一間飲料店，佯裝要購買飲料，並在店員忙碌無暇盯著2人時，由其中1女抱走愛心箱，另1女則繼續等飲料掩護。

高雄市政府警察局鳳山分局今天上午說明，此案發生於11月26日晚間9時許，經查警方尚未接獲報案。檢視影片行為人疑涉有竊盜行為。

鳳山分局文山派出所除主動聯繫店家了解，並已鎖定特定犯嫌，同步將擴大調閱周邊監視器，持續查緝嫌疑人到案說明，依法究辦。（編輯：謝雅竹）1141202