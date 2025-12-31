高雄2女騎士避讓救護車擦撞受傷 酒測值0

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市又發生因急閃救護車的車禍，昨晚2輛機車行經苓雅區興中、中華路口，謝姓和鄭姓2名女騎士聽見救護車警鳴聲，紛紛減速避讓而發生擦撞意外，2人身體輕微擦挫傷，均無酒駕情事。

苓雅分局今(31)日表示，昨日21時28分接獲通報車禍，需要警方協助，警方立刻派員到場，經瞭解，謝姓女子(38歲)、鄭姓女子(40歲)各自騎乘機車，雙方同沿中華四路由南向北行駛，於上述時間在興中二路與中華四路，雙方因聽到救護車要通過而減速，發生碰撞致肇事。

廣告 廣告

2人身體輕微擦挫傷幸無大礙，經酒測確定並未酒駕，警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為謝女未保持安全距離，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，警方將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南55歲男朝59歲女友潑酸後自殘傷重不治 女送醫治療

拚手氣！12/30 大樂透、今彩539開獎啦

高雄交通違規簡訊「係金Ａ」 警提醒：僅通知、無繳費連結

槍砲通緝犯藏身屏東南州 警烏茲衝鋒槍連開40多槍壓制到案

