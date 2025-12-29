高雄2層樓透天厝月租9千 網友看了"免費也不敢住"

南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導

高雄有房東，上網PO文，想要出租兩層樓高的透天，三房一廳一衛浴，但內部幾乎沒有整修，不僅洗手槽黑成一片，房間地板和牆面，也斑駁不堪，儘管月租只要9千元，但網友看了照片，直呼太恐怖，就算免費也不敢住。

高雄2層樓透天厝月租9千 照片曝光！網友：免費我也不敢住

出租戶地點在高雄前鎮區，光是屋齡約58年，加上多年失修，已經讓人卻步。（圖／民視新聞）

門口貼著紅紙，寫著大大的出租，這棟兩層樓高的透天，開出月租1萬5千元，但附近居民都說，實在太貴。民眾表示，1萬5嚇死人，這房子都髒亂不已了。出租戶地點在高雄前鎮區，光是屋齡約58年，加上多年失修，已經讓人卻步，更何況看看內部，不僅洗手槽磁磚黑一片，房間地板和牆面，也斑駁不堪，原本開價1萬5千元，但詢問度低，降價9千元出租，但網友看到照片，直呼就算免費也不敢住。出租的房子，鄰近100公尺處就有捷運站，再加上附近還有Outlet可以逛，生活機能不算太差，但這樣的屋況降價出租，民眾可以接受嗎？民眾表示，不OK，我覺得房子就是很老舊啊、都沒有整理啦 ，會嫌的人就不想租了。

房仲估算，以當地行情，房租大約落在1萬2到1萬5，即便房東降價出租，房客也要有後續清理的成本考量。（圖／民視新聞）

實際來到隔壁，相同格局的房子，三房一廳一衛浴，客廳還能再隔一個房間，一層約18評，房仲估算，以當地行情，房租大約落在1萬2到1萬5，即便房東降價出租，房客也要有後續清理的成本考量。房仲業者祝遵評表示，如果說目前調整到9千塊，我覺得其實已經到合理的範圍內，只是承租的人可能要有心理準備，本身必須要具備清潔整理的時間，所以在簽訂租約之前，可能就要先跟屋主協議好，屋主要負責維修的部份有哪些，自行維修的範圍有哪些。房仲業者提醒，承租房子，本來就屬於你情我願的狀況，但若遇上租金低廉，屋況卻不佳，最好簽約時，要和房東卻認維修責任，才不會衍生後續的租屋糾紛。

