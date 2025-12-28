高雄2機車擦撞燒成火球 鳳山巷口事故1死1傷

高雄市 / 綜合報導

今(28)日凌晨2點多，高雄鳳山鳳松路180巷跟武松街口，發生一起嚴重車禍，當時兩部機車行經沒有號誌燈的路口，突然發生碰撞，接著其中一部車燒成一團火球，26歲的吳姓騎士忍痛從猛烈的火勢中逃生，但另一位43歲的騎士則不幸當場喪命。

附近居民說：「車來了。」兩部機車來到路口，撞成一團雙雙噴飛滑行路邊，其中一部車突然燒成一團火球。附近居民VS.記者說：「這時候只聽到哀嚎聲，跑去加油站借滅火器，有有有，有一個跑出來了。」

猛烈火勢將車輛及兩名騎士給吞噬，沒多久只見一名男子，忍痛從火球中，一跛一跛的逃命，實在太痛，還跌倒在地，這時周邊民眾聽聞呼救聲後，試圖拿滅火器救火，短短時間，警消獲報後趕抵現場。

目擊居民說：「還有人在叫我就開窗戶看，啊唷著火了，我們就趕快下來。」凌晨的這一起車禍，讓周邊住戶嚇得無法入眠，車禍現場拉起封鎖線，其中一部燒得面目全非，擔架上還蓋著白布，因為一名騎士不幸魂斷現場。

目擊居民說：「撞到後馬上就起火了，應該是來不及逃生，應該無法動彈，(只聽到)有人哀嚎的聲音。」

28日凌晨2點多，高雄鳳山區鳳松路180巷、武松街口的這起車禍，造成，26歲的吳姓騎士受傷送醫，43歲的林蔡姓男子當場喪命，而他的妹妹聽聞噩耗後，隨即趕赴現場，強忍悲傷情緒，處理後續事宜。

高雄鳳山分局文山所長何佳龍說：「(造成)林蔡男之機車起火燃燒，民眾立即持滅火器滅火搶救，將手腳擦挫傷的吳男送長庚醫院救治，其酒測值為0。」

由於這一處，沒有設置紅綠燈，僅有黃網線，車禍的詳細肇事原因，也都有待調查釐清，不過在跨年前的這一起嚴重車禍，釀一死一傷悲劇，叫家屬該如何接受。

