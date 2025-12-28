高雄2機車深夜無號誌路口對撞 1車瞬間成火球騎士活活燒死

吳姓男子今天凌晨騎機車行經高市鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子相撞，林蔡男機車起火，當場活活燒死。讀者提供



高雄市鳳山區今日（12/28）凌晨2時49分發生死亡車禍，一名吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子相撞，導致林蔡姓男子機車倒地後起火，連人帶車當場燒成一團火球。儘管目擊民眾趕緊拿滅火器搶救，不過林蔡姓機車騎士仍不幸活活燒死，至於吳姓騎士則手腳擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

鳳山警分局指出，26歲吳姓男子今日凌晨2時49分騎機車沿鳳松路180巷西向東行駛至武松街口處時，和騎機車沿武松街北向男的43歲林蔡姓男子發生碰撞，事故發生後林蔡姓男子連人帶車倒地，機車滑行擦地後起火燃燒，林蔡男來不及起身，和機車一同陷入火海。路旁民眾見狀立即拿滅火器搶救，不過警方到場時，由於火勢劇烈，林蔡男已活活燒死。

廣告 廣告

至於另名機車騎士吳男則手腳多處擦挫傷，被送往長庚醫院救治，事後警方對吳男進行酒測，發現無酒駕行為，依照現場標誌號線來看，初步研判林蔡男行經武松街口時應禮讓卻未讓吳男先行，詳細肇責及肇因仍待交通大隊分析研判。

警消到場時，由於現場火勢過大，林蔡姓男子已活活燒死。讀者提供

更多太報報導

北捷大直站失控大吼 父在兒面前遭鋼叉、盾牌壓制

搶孤冠軍「戰神呂布」番刀殺債主 悚！看他斷氣還洗劫屍體名錶

林森北路工安意外！同事中毒昏迷 他爬上地面求救搶回一命