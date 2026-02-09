高雄2男花8000找「台灣甜心」上摩鐵 多問一句下場竟不同

高雄2男透過包養平台各花8千元約女子進行性交易，調查後發現對方均未成年。（示意圖／Pexels）





兩名高雄男子透過包養交友平台「台灣甜心」，各自花費8000元新台幣與女子前往摩鐵性交易，但後續調查發現兩位女子皆為未成年少女，兩名男子遭依妨害性自主罪提起公訴。不過，判決結果卻大相徑庭。A男因被認定明知對方未成年仍執意交易，遭判處有期徒刑3月、緩刑2年；而B男則因在事前曾主動詢問對方年齡，並獲得「已成年」的答覆，法官依無罪推定原則判決無罪。

有無確認年齡成判決關鍵

判決書指出，A男於2024年6月間透過平台與女子取得聯繫，並前往旅館發生性行為。法官審理時發現，A男在交易過程中已察覺女子年齡有異，卻仍選擇繼續進行。案發後，A男對罪行坦承不諱，並積極與少女家屬達成調解且完成賠償。法院考量其無前科且具悔意，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處其有期徒刑3月，得易科罰金，宣告緩刑2年並付保護管束。

另一名被告B男，雖然同樣是在該平台上尋找對象，並支付相同的對價。但法院調查發現，B男在事前與女子聯繫時，曾特別詢問：「妳幾歲？」而女子明確回覆已成年。法官考量該包養平台本身設有年齡過濾機制，加上女子主動隱瞞實情，導致B男在主觀上難以預見對方實際年齡，檢方提出的證據無法排除合理懷疑，最終裁定B男無罪。

高雄地院指出，刑事判決必須依憑證據，此案中「有無查證年齡的動作」成為影響判決的關鍵因素。儘管B男獲判無罪，全案仍可依法提出上訴。

