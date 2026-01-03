高雄2車對撞波及3機車 5傷3人送醫

南部中心／綜合報導 台南北區成大醫院前，2日下午發生一起連環車禍，當時一部轎車看到前方紅燈，疑似來不及減速，往前追撞前方汽車，由於車速過快，車輛又一路往前推擠，造成7部車連環撞。一部小客車一路往前撞擊，造成前方6部車受損。（圖／民眾提供）馬路上，車輛依序緩慢前進，沒想到這時，後方一部轎車突然失控，追撞前方休旅車後，一路把他給撞開，休旅車完全煞不住，又朝前方車輛的車尾撞上去，而肇事轎車也還沒停下，就像推推樂，一部接著一部，讓前方車輛撞成一團。被撞的車輛板金凹陷，甚至被撞到爆胎，被夾在中間的車子，車頭車尾都受損，一共7部車，連環撞，現場一片凌亂，被撞的駕駛還搞不清楚什麼情況就被撞。被撞的駕駛說：「6台車都在等紅綠燈，那個先生從後面，沒煞車就撞過來了，有6台都被他撞啊。」另一位被撞的駕駛也說：「完全煞不住，就一直推過來，又要撞到前面了，我趕快轉過來，轉過去撞安全島那邊。」小客車不明原因往前追撞，導致現場一度交通大亂。（圖／翻攝畫面）車禍發生在台南北區小東路，2號下午2點多，一部轎車不明原因往前追撞，波及6部汽車，導致現場一度交通大亂，肇事的是一名70多歲男子，他闖下大禍，下車時還驚魂未定。肇事駕駛：「我緊張啊，（你不知道面撞成這麼嚴重了）對，（你速度沒減下來）對。」台南第五分局交通分隊小隊長蔡竣丞：「不明原因推撞前方停等車輛，一共造成7部小客車受損。」肇事駕駛輕微扭傷，還好當時正準備停紅燈，大家車速都不快，被波及的幾位駕駛都沒有受傷，只是為何車輛失控引發連環撞，還有待釐清。原文出處：台南連環車禍！ 轎車疑「煞車不及」追撞前車釀7車撞成一團 更多民視新聞報導扯！衛生局人員竟偷個資「約出少女性侵」 高市府震怒：清查嚴辦最新／國1彰化市路段小貨車撞2車 白車成廢鐵2人輕傷不冷嗎？新埔站旁突衝出裸女 疑「這原因」失控嚇壞路人

民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1