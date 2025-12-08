南部中心／綜合報導

高雄中山路７號晚間發生車禍事故，一台左轉汽車被直行車高速撞上，足足被推撞了30公尺，90度側翻在捷運站出口旁，消防隊到場將車頂切開，才順利將車上民眾救出送醫，這起車禍共造成兩名駕駛和車上乘客，共五人受傷，還好都沒生命危險。

高雄2車猛撞"1車衝捷運站出口側翻" 5人受傷

左轉的藍色汽車90度被撞翻在捷運站出口旁，消防隊將車頂切開才將人救出。（圖／民視新聞）

監視器畫面看到，一台藍色汽車左轉開進五甲路，遭到直行的小客車高速從側邊撞上，足足被推撞了30公尺，直接被撞出監視器畫面外，直行汽車也右偏，撞上捷運站出口人行道才停了下來。左轉的藍色汽車90度被撞翻在捷運站出口旁，車子成了敞篷，原來消防隊為了救人，只好將車頂切開，才能順利將車上民眾救出。這起車禍共造成兩名駕駛和車上三名乘客，共五個人受傷送醫，還好都沒有立即生命危險。

直行汽車撞及左轉車後，衝上捷運站出口前人行道，車頭全毀。（圖／民視新聞）

高市警前鎮分局草衙所所長顏靜逸說，駕駛自小客車是自中山路南往北，直行至五甲路口時，與49歲劉男所駕駛，搭載陳姓等3名男子，由中山路左轉五甲路口之自小客車發生擦撞，造成雙方駕駛及3名乘客均受傷。直行的黑色汽車車頭全毀，車禍現場一片狼藉，四處都是散落的車殼零件碎片。警方初步研判，左轉汽車沒有依號誌轉彎，直行汽車駕駛也疑似超速，而詳細肇事責任，還需要進一步分析研判。

