高雄2車相撞噴待轉區掃3騎士 路口鎖店也遭殃

高雄鳳山區中山西路、澄清路口，今(3)日中午發生連環撞。當時1輛轎車要左轉，結果和直行的汽車發生碰撞，直行汽車失控往前衝，先掃倒待轉區3名騎士，再撞上電子鎖店面，包含雙方駕駛以及騎士，一共有5人受傷，無辜遭波及的鎖店，店內櫃子也被撞裂。而同一個路口在半個月前，也發生轉彎車和直行車相撞的車禍。

馬路上車來車往，一輛灰色轎車要左轉，結果一轉彎，對向的白色轎車，看到他出現在視線裡時，已經避不開了，兩車碰撞，灰車被往前推，白車則是直衝電子鎖店，掃倒待轉區騎士，目擊民眾說：「三個(騎士)都被掃到啊。」

從另一個角度來看，白車失控瞬間，三名正在停等紅燈的騎士，像保齡球般被擊落，緊接著車子衝撞店門，店內櫃子物品都掉了下來，其他目擊民眾看到，趕緊停下來，打電話求救幫忙。

直行駕駛說：「(我)左手邊都是要左轉的車，過紅綠燈，快要到一半的時候，我才看到一台車子從左轉的車子那邊出來，我就馬上就踩剎車了。」轉彎駕駛說：「剛好對向也有那個待轉車，我看沒有車我就慢慢轉過來，結果就碰一聲，車子被撞到了。」

事發就在今日中午，鳳山區中山西路、澄清路口，灰色轎車保險桿撞掉，引擎蓋掀起車頭爛成廢鐵，白色車輛車頭同樣凹陷，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，遭波及的三輛機車，後照鏡、機車後扶手斷裂，騎士擦挫傷送醫治療，無辜遭殃的還有鎖店，猛烈撞擊導致店內的櫃子都裂了。

鳳山分局忠孝所副所長吳建成說：「(初判肇因)張男轉彎車未禮讓直行車，楊男未注意車前狀況。」同一個路口，大約在半個月前，也發生過，左轉車與直行車相撞的車禍，當時一共造成6人受傷，澄清路段，因為正在施作捷運黃線工程，道路縮減車流變得更加密集，行經這裡，更需要用路人減速慢行，注意來車才能確保行車安全。

