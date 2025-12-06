高雄2車相撞嚴重變形！ 休旅車翻覆小港機場圍牆邊

高雄小港區今（6日）上午8時半左右發生嚴重大翻車事故！一輛小貨車和休旅車在中山四路與金福路口發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，雙方車體都扭曲，休旅車翻覆至小港機場外圍牆旁邊的草皮，畫面相當驚悚。

車禍現場。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

根據《ETtoday新聞雲》，該起車禍發生於今天上午8點半左右，白色小貨車與休旅車發生碰撞，車頭、車窗等零件被撞爛，另一輛休旅車同樣也是慘不忍睹，撞擊力道相當強，休旅車直接翻覆到小港機場外圍牆旁邊的草皮，車體整個扭曲大變形。

由於車子嚴重變形，休旅車女駕駛一度受困於車內，所幸在消防員協助下，順利把她從車內救出，女駕駛僅擦挫傷，目前人已送往小港醫院。至於詳細的肇事原因，仍待警方調查釐清中。

