高雄2車站招商不利 淪蚊子館

高雄市區鐵路地下化自2018年通車後，包含高雄、鳳山在內2座大型車站商場空間近年陸續招標，但高雄站3度招商均僅1家投標，至於4度招商乏人問津的鳳山站，台鐵將研擬成立台鐵便當廚房體驗設施。地方民代不滿從中央到地方漠視車站商場定位與規畫，讓高雄人等了20年的建設卻淪為蚊子館。

高雄車站西側的商業大樓歷經2度招商流標，台鐵啟動第3次招商，外傳環球購物中心母公司冠德建設是唯一投標廠商，對此台鐵以無法透露為由不願證實，僅透露將於12月底完成簽約。

命運更坎坷的鳳山車站，在號稱「空中鳳城」的10樓大型站體，營運初期面臨沒有臨停區狀況，直到今年9月才解決，且站內商業空間在台鐵4度招商中，即使祭出壓低權利金、免房屋稅等優渥條件，仍乏人問津、全數流標，台鐵原打算自行開設鐵路便當觀光工廠，但由於該地禁設觀光工廠，將研擬成立台鐵便當廚房體驗設施。

據了解，鳳山車站大樓，業者到現場勘查直搖頭，大樓內包含動線規畫、單電扶梯設計及樓板高度等，似不符商場規畫使用，致民間資金卻步，也導致空中鳳城4度流標。

對此高雄市議員李雅靜認為，鳳山車站站體建設先天不良，鐵道局招商說明會中，聲稱可開電影院藉此吸引投資者，但實際上建物空間挑高不足，根本無法設置影廳，加上距離即將開幕的LaLaport僅1.5公里距離，且未與捷運站聯通，根本無法吸引廠商進駐，建議除台鐵觀光工廠外，可供高雄市空中大學、社福團體進駐，與其閒置大量空間，不如增添車站公共服務功能。

市議員張博洋則認為，高雄2大車站都擁有地利與交通優勢，尤其高雄車站就位處城市中軸線，招商卻淪為「只要有人來投標就行」窘境，呼籲重新檢討招商問題，別讓高雄人等了20年的新車站，成為乏人問津的蚊子館。