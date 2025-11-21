高雄20家飯店加入TWICE藍色應援 觀光局同步稽查旅宿房價
〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國人氣女團TWICE將於22、23 日在高雄世運主場館開唱，繼首波「藍海應援」、點亮高雄七大地標後，高雄20家飯店也加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫；觀光局並同步稽查24家飯店旅宿房價，抽查結果均無業者超收房價。
比照上個月BLACKPINK來高雄演出，整個高雄沉浸在「粉紅浪漫」氛圍，為了讓參加TWICE演唱會的粉絲感受滿滿的城市應援氛圍，不僅捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字點亮藍色光芒等，高雄也有近20家飯店加入藍色應援行列，包括水京棧國際酒店、高雄商旅、翰品酒店、麗尊酒店、帕可麗酒店、寒軒國際飯店、香堤商旅、水木商旅、美麗四季精品旅館、夏悠旅居等，義大遊樂世界也將建築外牆與摩天輪點亮為清澈的藍色燈光，迎接海內外「ONCE」歌迷遊客。
多家旅宿更搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動，例如英迪格酒店推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」；高雄日航酒店天空酒吧將經典特調換上應援藍色，營造專屬儀式感；承億酒店推出主題調酒《Feel Special》向經典歌曲致敬；高雄福華推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠等。
因應TWICE高雄巡迴演出，觀光局同步稽查24家飯店旅宿，逐一確認訂房資訊與價格揭露情況，今天(21日)宣布抽查結果，業者均符合相關規定、未有超出備查房價、哄抬價格情形。
高雄市觀光局長高閔琳表示，針對大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格，市府除主動查核，同時配合隨機抽查搭配「海巡」模式，自2023年以來，已完成超過2800家次、4.2萬間客房查核，內容包括合法旅宿房價、公安、消防、衛生，及非法旅宿、非法日租等項目。
更多自由時報報導
震撼！TWICE開唱前兩天 彩瑛患「迷走神經性昏厥」將缺席高雄演出
勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看
獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙
TWICE出發！下午抵高雄小港機場 子瑜獨自東京飛台
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 4 小時前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前