高雄20家飯店加入TWICE藍色應援 觀光局同步稽查旅宿房價

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國人氣女團TWICE將於22、23 日在高雄世運主場館開唱，繼首波「藍海應援」、點亮高雄七大地標後，高雄20家飯店也加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫；觀光局並同步稽查24家飯店旅宿房價，抽查結果均無業者超收房價。

比照上個月BLACKPINK來高雄演出，整個高雄沉浸在「粉紅浪漫」氛圍，為了讓參加TWICE演唱會的粉絲感受滿滿的城市應援氛圍，不僅捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字點亮藍色光芒等，高雄也有近20家飯店加入藍色應援行列，包括水京棧國際酒店、高雄商旅、翰品酒店、麗尊酒店、帕可麗酒店、寒軒國際飯店、香堤商旅、水木商旅、美麗四季精品旅館、夏悠旅居等，義大遊樂世界也將建築外牆與摩天輪點亮為清澈的藍色燈光，迎接海內外「ONCE」歌迷遊客。

多家旅宿更搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動，例如英迪格酒店推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」；高雄日航酒店天空酒吧將經典特調換上應援藍色，營造專屬儀式感；承億酒店推出主題調酒《Feel Special》向經典歌曲致敬；高雄福華推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠等。

因應TWICE高雄巡迴演出，觀光局同步稽查24家飯店旅宿，逐一確認訂房資訊與價格揭露情況，今天(21日)宣布抽查結果，業者均符合相關規定、未有超出備查房價、哄抬價格情形。

高雄市觀光局長高閔琳表示，針對大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格，市府除主動查核，同時配合隨機抽查搭配「海巡」模式，自2023年以來，已完成超過2800家次、4.2萬間客房查核，內容包括合法旅宿房價、公安、消防、衛生，及非法旅宿、非法日租等項目。

