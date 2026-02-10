高雄2026恐變天？柯志恩「借看板」曝氛圍變了 賴瑞隆被指形象模糊這麼回

​2026縣市長選舉倒數，民進黨南二都初選競爭激烈，高雄市長人選最終正式提名立委賴瑞隆，將對上早定於一尊的國民黨立委柯志恩；面對力守高雄執政，賴瑞隆提及2018年時任高雄市長候選人韓國瑜引發的「韓流」現象，表示自己要更加謹慎。對此，柯志恩9日在《新聞大白話》節目中談及「借看板」一事，認為地方氛圍出現轉變。

針對高雄選情，作家苦苓5日在臉書以「民進黨要小心丟掉高雄！」為題示警，民進黨過去在高雄提名提名西瓜也會選上」的時代已經過去了，2018年高雄市長陳其邁就曾大爆冷門輸掉。苦苓直言，賴瑞隆異軍突起出乎意料獲得提名後，地方對其的印象不深，「賴瑞隆的形象相當模糊」；反觀柯志恩形象還可以，個人沒有太大缺點，賴瑞隆要很拚。

苦苓指賴瑞隆地方知名度不夠。（資料照，劉偉宏攝）

在地方形象模糊？賴瑞隆：團結所有力量守住高雄

至於被指「形象模糊」、知名度不足，賴瑞隆近日提及當年的「韓流」現象，表示高雄人被騙了1年多才罷免韓國瑜，值得警惕。他強調，高雄是敵對勢力鎖定的目標，此次一定要團結所有力量，守住高雄，他也已數度拜訪陳其邁，盼凝聚共識。當時，柯志恩曾說，綠營在高雄基本盤相當強勢，在野必須團結才有機會勝選，她近日在政論節目上先是談及，指當年是因韓國瑜因有個人獨特魅力，及其他很多因素，才因此造就韓流。

針對此次選情，柯志恩透露，高雄地方有些看板並非付錢就能租到，但她去向租借「固定給某個初選未過的候選人」看板時，經屋主詢問後，該候選人並未說什麼，最終她付了租金就掛上去了，初選過後有些系細小的變化正在發生。柯志恩說，民進黨初選的裂痕雖最終檯面上會團結，但組織、樁腳是否真的動起來力挺、是否鬆動，大家都在看；但她也強調，無論地方對賴瑞隆的支持如何，都不能小看新潮流。

