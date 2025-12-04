（圖／高雄市府新聞局）





2026「高雄果然美」水果月曆及2款手繪年曆，將於12月9日上午10點起在高雄市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步發送，每人可索取月曆1份及年曆任1款，數量有限，送完為止。

市長陳其邁表示，70公頃生態豐富的高雄果嶺自然公園自今年國慶日開放以來，吸引大批民眾前往，為了回應市民朋友渴望親近大自然的心情，特別把果嶺自然公園放進明年手繪年曆與水果月曆，大家在飽嚐高雄水果甜美滋味後，歡迎到綠意盎然的果嶺自然公園散步、約會，體驗生態與生活交織的綠色日常。

廣告 廣告

高雄近年來在農產外銷上持續努力，2026「高雄果然美」月曆中的水果如香蕉、鳳梨、蜜棗等，都已登上國際舞台，與日本、歐盟等全世界的好朋友分享；各月時令水果照片，呈現高雄土地的豐饒與水果的美味，例如5月鳳梨、6月玉荷包、7月金煌芒果等，讓民眾可以隨著各月時節採買最新鮮的水果，吃當季、吃在地，品嚐屬於高雄的最佳風味。

（圖／高雄市府新聞局）

2026「高雄市手繪年曆」則以2款不同手繪風格，呈現出果嶺自然公園豐富的樣貌。插畫家歐佩玲創作的「撞色款」，匯集多樣色彩與自然景觀，展現活力與生機，其中賞鳥、閱讀、健行的人們，彷彿在此開起了繽紛派對；另一「疊色款」年曆由插畫家黃湘以麥克筆疊色創作，將果嶺自然公園的花草植物與鳥類，用不同色調的綠轉化成圖騰，運用層次與細節，呈現果嶺公園的原始美。民眾可任選1款領取，搭配月曆，迎接嶄新的2026年。

年曆及月曆電子檔將於12月9日發送日當天刊掛於市府官網〈https://www.kcg.gov.tw/ 〉及新聞局網站〈https://kcginfo.kcg.gov.tw/另開新視窗 〉，歡迎民眾下載使用。若想進一步瞭解歐佩玲、黃湘兩位高雄在地插畫家，請參考《高雄畫刊》專訪 https://qrcd.org/9Tmk。

更多新聞推薦

● 高雄2026水果月曆及手繪年曆 12/9上午10點限量開放索取