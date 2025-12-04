高雄2026水果月曆及手繪年曆 12/9開放索取

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市政府今天表示，2026年「高雄果然美」水果月曆及2款手繪年曆，將於9日上午10時起在高雄市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步發送，送完為止。

高雄市政府今天新聞稿說明，2026「高雄果然美」月曆中，有香蕉、鳳梨、蜜棗等時令水果照片，呈現高雄土地豐饒與水果美味，如5月鳳梨、6月玉荷包、7月金煌芒果等，民眾可隨各月時節採買新鮮水果。

此外，今年開放的70公頃生態豐富的高雄果嶺自然公園，也放進明年手繪年曆與水果月曆。其中年曆以2款不同手繪風格，呈現出果嶺自然公園豐富的樣貌。

廣告 廣告

插畫家歐佩玲創作的「撞色款」，匯集多樣色彩與自然景觀；「疊色款」年曆則由插畫家黃湘以麥克筆疊色創作，將果嶺自然公園的花草植物與鳥類，用不同色調的綠轉化成圖騰。民眾可任選1款領取。

2026「高雄果然美」水果月曆及2款手繪年曆，將於12月9日上午10時起在高雄市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步發送，每人可索取月曆1份及年曆任1款，送完為止。

另年曆及月曆電子檔將於12月9日發送日當天刊掛於市府官網及新聞局網站，民眾可下載使用。（編輯：謝雅竹）1141204