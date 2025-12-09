高雄27歲槍手出國「受訓」！回國轟16槍殺通緝犯 傳安家費達數百萬

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

高雄市左營區在今年8月22日傳出槍擊命案，51歲羅姓男子在家門口遭一名槍手持槍抵住頭部及頸部連開16槍，羅男當場倒地身亡。案發至今已近百日，經檢警調閱監視器，研判27歲槍手楊云豪已偷渡逃亡至柬埔寨；據悉，檢方調查，整起案件疑似和毒品利益有關，由於幕後主謀策畫4個月後才犯案，楊男甚至曾到東南亞受訓射擊技巧，並在案發前特地繞到新竹與愛妻擁抱告別；警方研判，楊男應拿到數百萬「安家費」才執行命令，未落網的背後藏鏡人疑似是與宏仁會密切往來的北部黑道。

羅姓男子在家門口遭楊男持槍抵住頭部及頸部連開16槍，羅男當場倒地身亡。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，據了解，羅男因涉及假車禍詐領保險金，遭判刑確定後未到案執行而遭通緝。案發當天早上6點51分，羅男在高雄市左營文學路透天厝住處附近，遭楊云豪連開16槍擊斃。楊云豪隨後駕駛白色BMW權利車逃逸，並在橋頭區縱火燒車滅證，還刻意避開監視器，疑似翻牆潛入高雄大學校園後搭乘計程車落跑至台南，當日再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿，最後由偷渡集團掩護，南下屏東搭乘漁船出境。

經專案小組調查，主謀范嘉榮為確保成功，自今年4月起開始策畫，先是安排槍手楊男於7月間到東南亞進行射擊受訓，甚至找徵信社、權利車集團，並在受害人住處附近安裝遠端監控器，監控長達17天。楊男結訓後返台完成任務，再由6名共犯接應；其中接應車輛多達13輛，設下17斷點，最終從東港偷渡出境。

槍手楊云豪曾於7月間到東南亞進行射擊受訓。（圖／翻攝畫面）

據了解，楊男在案發前8小時，曾繞回新竹，與妻子在街頭擁抱告別。警方研判，楊男應拿到數百萬「安家費」才執行命令，亡命天涯。而從楊男涉案程度、逃跑路線、依據過程買槍枝、接應、買賣權利車、找徵信業者，安排偷渡等一連串，幕後集團對於「賞金獵人」楊男的開銷恐直逼千萬元。

由於槍手楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭檢方已分別在9月6日、上月28日對范男和楊男分別發布通緝。檢方強調，主嫌雖仍在逃，但檢方仍會依現有證據，預計在近日內起訴全案。



