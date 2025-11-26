高雄28歲海軍陸戰隊女兵 墜樓倒臥草叢不治

高雄市左營區一處海軍職務宿舍發生墜樓意外。28歲林姓女子被發現倒臥在建築物一樓草地上，現場民眾發現後立即報警。警消人員接獲通報迅速趕抵現場，發現女子已經失去呼吸心跳等生命跡象，隨即將其送往醫院進行急救，但最終仍宣告不治。

經查證，死者身分為海軍陸戰隊所屬士官，事發當時正值營外休假期間。左營分局接獲報案後，立即封鎖現場進行調查，鑑識小組人員詳細勘查現場環境。

根據警方初步調查結果，現場住處門窗均未遭受破壞，室內外也無任何打鬥痕跡，未發現外力介入跡象。鑑識人員完成現場採證後，初步排除他殺可能性。全案已依規定程序報請橋頭地檢署進行相驗，以釐清確切死因。

廣告 廣告

海軍陸戰隊指揮部於事發後立即發表聲明，證實該名林姓女士官確為所屬人員，對於此不幸事件深表哀悼。指揮部表示，已立即指派高階幹部前往陪伴慰問家屬，協助處理相關後續事宜，並將全力配合檢警單位進行後續調查工作。

檢方相驗初步結果同樣排除外力介入因素，詳細的事發經過與墜樓原因仍有待進一步調查釐清。此案目前仍在調查階段，相關單位將持續追查事件原委，以還原事實真相。

更多品觀點報導

教育部公聽會前公告修法 全教總:基層感到絕望與憤怒

驚險逃生！瑞芳轉運站深夜火燒車 31歲男遭火吻送醫

