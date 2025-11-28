高雄3歲男童罹白血病等無病床逝世！家屬崩潰「捐贈者都找到了」 陳其邁回應了

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

高雄一名3歲男童「小恩碩」罹患嚴重再生不良性貧血，已找到合適捐贈者急需進行骨髓移植，卻苦等4個月仍等不到病床，最終在今年3月底不幸離世，家屬與醫護當場抱頭痛哭，悲痛心情在議會被揭露後，引發社會討論，高雄市長陳其邁回應，「務必加快腳步，給我們一點時間」強調會儘速改善現況。

高雄一名3歲男童「小恩碩」罹患嚴重再生不良性貧血，已找到合適捐贈者急需進行骨髓移植，卻苦等4個月仍等不到病床，最終在今年3月底不幸離世。（圖／翻攝自高雄市議會YT）

高雄市議員許采蓁昨（27）日在市政總質詢中指出，恩碩已找到合適捐贈者，醫師也評估須盡快移植，但高雄骨髓移植病床僅有6床，被告知至少需等7個月，家屬不願放棄希望，全台奔走詢問病床，直到今年2月接獲林口長庚通知，4月可能出現空床，而孩子卻不幸在3月底就因病情惡化離開人世，點出南部醫療資源嚴重不足等嚴重問題。

根據衛福部統計，全台骨髓移植病床121床，北北桃共80床，高雄僅6床，台北市就有60床，南北差距達10倍，資源集中北部，使小恩碩在高雄完全等不到病房，最終只能北上求醫。

許采蓁進一步指出，小恩碩父母在轉院過程更是歷經重重困難，高風險兒童轉院竟需家屬自行尋找外包救護車、甚至要自備血氧機，運送途中點滴設備卡住，隨車護理師不會操作，只能臨停向急診團隊求助，她痛批制度不完善，要求市府與中央儘速改善兒童重症醫療量能，建立「綠色通道」，讓病童獲得安全且迅速的轉院安排。

對此，陳其邁坦言，目前南部提供急性骨髓性白血病（AML）等重症患者使用的特殊病房確實不足，他表示，市府會持續與衛福部合作，在「健康台灣計畫」中爭取補助，增加正壓高效過濾病房，並與高醫、榮總與長庚等醫院共同檢視兒童醫療量能配置，「務必加快腳步，給我們一點時間。」他強調會盡速改善現況，將找高醫、榮總、長庚等醫院一起討論、檢視兒童醫療整體資源配置，避免悲劇再度發生。

