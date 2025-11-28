高雄3歲童骨髓移植等嘸病床亡！陳其邁回應了

高雄市議員許采蓁就高市特殊病房不足問題對市長提出質詢。（圖／高雄市議會YT）





高雄發生一起醫療資源缺乏的悲劇，有一名3歲男童小恩碩患有嚴重的再生不良性貧血，急需骨髓移植，苦等骨髓移植病床4個月後離世。期間父母想帶他北上求醫，卻得知要帶孩子轉院的條件難度非常高。高雄市長陳其邁對此回應，南部的特殊病房確實比較少，高雄市府將檢視兒童醫療整體的資源配置。

高雄市議員許采蓁昨（27）日在市政總質詢時揭露小恩碩求生記，明明已經找到捐贈者，但高雄的骨髓移植病床需要等7個月。許采蓁表示，她跟小恩碩的父母連繫後得知，父母也想過帶孩子北上求醫，但移動的條件難度太高。

許采蓁指出，如病童的父母要自行轉院到北部，不只需要自己找外包救護車，還得自備血氧機，倘若中途點滴機器卡住，隨車護理師不會操作的話，還得臨時找路邊醫院求助，她喊話陳其邁盡速增設骨髓移植病房，在完成前規劃轉院綠色通道，確保不再發生悲劇，她也提到，北高兩市的18歲以下人口都約有38萬人，但台北市的病床比例約6千分之一，而高雄則是6萬分之一，光是特殊病房的醫療資源差距卻高達10倍。

陳其邁坦言，目前南部提供重症患者的特殊病房確實數量不足，他強調，高雄市府會持續找衛福部合作，在「健康台灣計畫」爭取補助，增加醫院的正壓高效過濾病房。高雄市府也會找高醫、高雄榮總、高雄長庚等醫院，一同與市府檢視兒童醫療的量能分費；陳其邁再次強調「請給我們一點時間」，他表示，會盡速改善現況，避免類似的悲劇再度發生。

根據衛福部統計全台骨髓移植病床121床，其中80床都在雙北跟桃園，高雄只有6床，光台北市有60床，跟高雄差距10倍之多，南北資源差異懸殊，讓小恩碩的父母只能北上找醫院求助。

