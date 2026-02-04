高雄3男誆加油站廁所有異 支開員工涉偷錢遭起訴

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄28歲方姓、吳姓、宋姓男子去年10月間2度涉以加油站廁所有異，支開員工偷錢，得手1萬6300元。吳男則偷取他人機車安全帽。高雄地檢署偵結後，依竊盜等罪起訴3人。

高雄地檢署起訴書指出，同為28歲的方男和吳男去年10月18日凌晨5時許，共謀前往高雄市三民區一家中油加油站。由吳男進入站內，向郭姓員工謊稱「廁所馬桶故障」，成功將員工支開現場；方男隨後趁加油島空無一人，迅速竊取抽屜內現金新台幣1萬3500元。2人得手後，由方男騎機車載吳男逃離現場。

方男食髓知味後，去年同月22日凌晨3時許，夥同宋男前往三民區另一家中油加油站。這次改由宋男出面，向蔡姓員工謊稱「廁所內有遺留現金」，待員工前往查看時，方男出手竊取加油島抽屜內現金2800元，隨後搭乘宋男駕駛的小客車離去。

警方接獲郭姓、蔡姓加油站員工報案後，經調閱監視器畫面循線查獲3人。並發現吳男另涉及於去年10月25日下午，在三民區一家郵局騎樓竊取路旁機車後照鏡上安全帽。方男目睹全程後，更大方收下並放在自己的機車上，另涉犯收受贓物罪。

高雄地檢署偵查時，方男僅坦承有偷加油站金錢，否認有收受贓物；吳男則僅坦承偷安全帽；宋男則全盤否認。但檢方認定相關罪證事實明確，依竊盜、贓物等罪起訴。（編輯：李錫璋）1150204