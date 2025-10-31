高雄3間幼兒園涉不當對待幼童 教育局解除契約啟動轉園輔導
高雄市林園區有3所非營利幼兒園，疑似涉及非法對待幼兒，案件已進入司法調查階段，高雄市教育局已解除契約，今（31）日晚間教育局舉辦家長說明會，提出解約園所後續規畫，將由教育局指定單位代管，並同步徵選新單位進駐，受影響學童也可視需求，提供心理諮商、輔導或轉園諮詢。
說明會中教育局表示，自11月1日起，受影響的中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園、林園郵局教保中心，分別由中芸國小、王公國小與碩苗社會教育關懷協會代為管理，代管期間也同步甄選新法人。
此外，教育局亦向家長說明，若有子女要轉換環境也可提供轉園諮詢與協助，並導入心理諮商、輔導服務，會後也曾派30多名人員，提供一對一解說，強調對於家長的不安深感同理與痛心，會持續全力守護每位幼兒的安全與受教權益，確保孩子在安全、有愛的環境中學習與成長。
