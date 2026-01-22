高雄30層樓豪宅新建案火警！「頂樓火花亂墜」驚醒住戶
高雄市鼓山區裕誠路一處豪宅大樓工地，今（23）日凌晨突然發生火警。火勢從高樓層迅速竄燒，整層頂樓陷入火海，消防單位緊急出動大量人車前往搶救，歷經約3小時控制火勢，所幸無人受困或傷亡。
這起火警發生於今日凌晨0時11分左右，地點為裕誠路、鄰近凹子底公園的一棟正在興建中的30層高樓，樓高超過100公尺。據了解，起火樓層約在20多樓，由於風勢強勁，濃煙與火光迅速蔓延，火花不斷從高處墜落，恐增加救援困難度，警消人員設法上樓進行滅火。
高雄市消防局指出，火警發生時整層頂樓陷入火海，火勢有向下蔓延趨勢。由於大樓仍在施工中，尚未鋪設消防管線，加上工地結構複雜，水線布設困難，增加搶救挑戰。消防單位共動員12個分隊人車前往支援，持續設法控制火勢。
不少民眾從睡夢中被驚醒，站在自家陽台拍下起火瞬間。經消防局初步確認，大樓內並無人員受困。火勢在凌晨3時11分被全面撲滅，詳細起火原因仍待後續調查釐清。
據了解，這次發生火警的是位於瑞豐商圈的豪宅大樓新建案，目前仍處於預售階段，過去成交價約介於2000萬至3000萬之間。此次祝融之災是否會影響建案形象與買方信心，業者將如何對尚未入住的住戶交待，仍有待進一步觀察。
看更多 CTWANT 文章
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆殉職消防小隊長3度進火場 「衣服堆得像山」竟成遺言
勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言
其他人也在看
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 327則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 15則留言
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 6則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 1則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
正面照曝！消防小隊長詹能傑「三進火場」救人殉職…給她一口氣不幸罹難
基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援；三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治，後續消防局證實噩耗，殉職小隊長的照片，也因此案曝光。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1則留言
北海岸冬遊首選 探訪石門百年梯田與三芝三生步道
新北市農業局二十二日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝
屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。 屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
基隆惡火2死！小隊長3度進火場 摘面罩給住戶不幸殉職
【緯來新聞網】位於基隆樂利三街的「台北生活家」昨（21日）晚10點多發生火警，造成2死4傷，41歲仁緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
台南東區出租透天厝火警！黑煙竄天吞噬建築物 2女「分層喊救命」
出租套房火警！台南市東區自由路一棟4樓透天厝，今（22）日凌晨驚傳火警，由於現場為出租住宅，因此一度傳出多人受困，警消獲報後緊急趕往現場，迅速佈線搶救並架梯疏散7人，另外還救出受困2人，現場一共3人送醫，所幸火勢在20分鐘內撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
女從8樓砸玻璃瓶險傷人 遭警消強制送醫
高雄市 / 綜合報導 高雄市新興區復橫一路1處大樓，昨(20)日晚間有住戶從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過的人車，居民立刻報警求助，警方趕到現場後發現是1名住在8樓女子所為，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，危害公眾安全，而當事女子情緒激動，最後被警消強制送醫。大樓門口，一名女子被警消團團包圍，但他情緒激動不斷掙扎，甚至出腳猛踹停在騎樓的機車，說什麼就是不願配合，最終在警消不斷勸說下，這才願意坐上救護車離開。大樓外頭的馬路上，還殘樓不少玻璃碎片，原來這名女子，從8樓住家，朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過人車，居民嚇得報警求助。事發就在20日晚間，高雄市新興區復橫一路一處大樓，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，嚴重影響公眾安全。幸好玻璃瓶沒有砸中路過行人或車輛，而女子為發洩情緒，做出這樣的危險行為，最後也被強制送醫，警方也將協請相關單位進行後續處置，避免類似情況再次發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言