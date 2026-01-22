高雄30層樓豪宅新建案火警！「頂樓火花亂墜」驚醒住戶

高雄凌晨發生火警。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

高雄市鼓山區裕誠路一處豪宅大樓工地，今（23）日凌晨突然發生火警。火勢從高樓層迅速竄燒，整層頂樓陷入火海，消防單位緊急出動大量人車前往搶救，歷經約3小時控制火勢，所幸無人受困或傷亡。

這起火警發生於今日凌晨0時11分左右，地點為裕誠路、鄰近凹子底公園的一棟正在興建中的30層高樓，樓高超過100公尺。據了解，起火樓層約在20多樓，由於風勢強勁，濃煙與火光迅速蔓延，火花不斷從高處墜落，恐增加救援困難度，警消人員設法上樓進行滅火。

高雄工地突發生火警。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

高雄市消防局指出，火警發生時整層頂樓陷入火海，火勢有向下蔓延趨勢。由於大樓仍在施工中，尚未鋪設消防管線，加上工地結構複雜，水線布設困難，增加搶救挑戰。消防單位共動員12個分隊人車前往支援，持續設法控制火勢。

不少民眾從睡夢中被驚醒，站在自家陽台拍下起火瞬間。經消防局初步確認，大樓內並無人員受困。火勢在凌晨3時11分被全面撲滅，詳細起火原因仍待後續調查釐清。

據了解，這次發生火警的是位於瑞豐商圈的豪宅大樓新建案，目前仍處於預售階段，過去成交價約介於2000萬至3000萬之間。此次祝融之災是否會影響建案形象與買方信心，業者將如何對尚未入住的住戶交待，仍有待進一步觀察。

