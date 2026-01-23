高雄30層豪宅建案「未設防火設施」火燒頂樓 工務局重罰9萬勒令停工

高雄市鼓山區一處30層集合住宅新建工程23日凌晨頂樓發生火警，整層樓頂陷入火海，火勢於凌晨3時許撲滅。（圖／翻攝畫面）

高雄市鼓山區裕誠路一處30層集合住宅新建工程，23日凌晨發生火警。起火位置位於建築物頂樓約26樓處，火勢在消防人員全力搶救下，於凌晨3時許撲滅，所幸未造成人員傷亡。高雄工務局表示，該工地未設置防火災相關設施，已依法開罰新台幣9萬元並勒令停工。

消防局指出，23日凌晨0時5分接獲報案，指鼓山區華榮路、文信路口一處興建中的30層住宅大樓頂樓起火，樓高超過100公尺。消防局立即出動25輛消防車、62名消防人員前往搶救，包含特1、特2在內共12個以上消防分隊投入救援。

由於大樓仍在施工階段，尚未鋪設消防管線，加上高空風勢強勁，火勢迅速延燒，整層樓頂陷入火海，消防人員需攀爬至20多樓進行灌救，救援相當困難。經全力灌救，火勢於凌晨1時37分獲得控制，凌晨3時11分完全撲滅。消防局確認，深夜時段建築物內無人施工，也未發生人員受困情形。起火原因仍待進一步調查釐清。

高雄市工務局表示，已派員會同土木技師前往現場勘查，發現該工地未設置維護安全及預防火災之相關設備或管理措施，違反《建築法》規定，已依法裁罰9萬元並勒令停工。為確保結構安全，已要求業者後續委託第三方公正單位進行結構安全鑑定，確認樓板及結構未受火災影響，相關鑑定與改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

工務局也同步啟動專案巡檢，針對高雄市高樓層建築工地展開跨局處聯合稽查，重點檢視防火管理、防墜安全、施工動線、可燃物堆置及公共安全管理制度落實情形。工務局強調，對建築工地防災與公共安全採取高標準、零容忍態度，將持續加強督導，要求業者善盡施工安全責任。

