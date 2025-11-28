高雄30年麥當勞老店要歇業了 在地人淚：青春歲月消失

經營30年的麥當勞「高雄文化店」，即將在本周日（30日）熄燈，儘管接替的高雄文化二店就在不遠處，仍有不少人在地人感到不捨，紛紛回憶起在該間麥當勞度過的時光，嘆就算只是搬到附近，青春歲月也完全消失了。

高雄文化店麥當勞在店內貼出結束營業公告，表示將於本周日（30日）13時起結束營業，高雄文化二店預計於12月1日上午6時起試營運，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，未來將在新址繼續為大家服務，期待舊雨新知繼續支持。

臉書粉專「高雄粉Kaohsiungfans」則指出，麥當勞高雄文化店是高雄繼1988年開業的五福店、1989年開業的左營店、1991開業的鳳山中山店、1992開業的十全店後，排行「第5老」的麥當勞，自1995年開業至今已30年，結束營業的原因為租約到期。

不少人貼文下方留言，表示就算只是搬到附近，青春歲月也完全消失了，「國中看著隔壁班男生、看著麥當勞姊姊講故事、在球池的快樂時光、在二樓跟同學併桌講八卦、搶廁所、端餐上二樓的回憶...沒了」、「國中的回憶呀」、「真的是時代的眼淚」、「以前約會的天地」、「懷念2F座位區」、「間以前失業時都在裡面度過時間，好久沒去了，懷念」。

