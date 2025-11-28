高雄30歲男聲稱幫人解除遭封鎖帳號 騙走6人5萬元
高雄一名30歲林姓男子在網路上宣稱能協助解除社群帳號停權、破解程式等服務，引誘民眾付費委託，共有6名被害人砸5萬元，最後根本是假的。警方接獲報案後循線將林男逮捕，依詐欺罪嫌移送偵辦。
高雄市政府警察局刑事警察大隊日前接獲1名男網友報案，指稱他的Instagram無故遭停權，在社群平臺看到30歲林姓男子聲稱，提供找回帳號服務，指可以協助解除遭封鎖帳號、還能尋人及查找地址，甚至還破解程式、阻斷式攻擊、監控等廣告服務，陸續付3萬2000元給對方後，被封鎖的帳號雖然已恢復正常，但事後查證發現，真正的解鎖是因他自行聯繫官方客服所致，與林男毫無關聯，隨後更遭對方封鎖無法再聯繫。
警方清查，有6名被害人遭類似話術騙走約新台幣5萬元，刑大循線鎖定林男，近日在高雄市楠梓區將他查緝到案，並查扣手機、帳戶存摺等證物，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。
警方呼籲，民眾使用網路帳號如遭盜用、冒用或封鎖停權等，宜尋求正式官方管道(網站)進行申請恢復使用權，切勿輕信來路不明的廣告或帳號，避免落入詐騙陷阱。如有任何標榜「快速解封」、「內部後門」、「黑客技術」等疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線查證，以保障自身權益。
