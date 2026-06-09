高雄34歲房仲捐血遭拒 意外揪出肝肪肝炎威脅
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄34歲許姓房仲不知自己的肝指數異常，有一次欲捐血意外遭拒，原來他被檢出肝功能指數GOT、GPT飆破300，進一步確診代謝異常脂肪肝炎，台灣肝臟研究學會會長余明隆、義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪提醒國人，不能只停留在「少吃多動、定期追蹤」。
許先生自認身體狀況良好，近年房市熱度降溫，工作壓力增大，三餐又不規律，加上應酬頻頻，即使在半年內，體重由56公斤暴增至近80公斤，也只覺得只是變胖，直到有一次前往捐血遭拒，檢查出肝指數出現異常，進一步追蹤確診代謝異常脂肪肝炎。
台灣肝臟研究學會今(9)日舉辦「高雄脂肪肝炎衛教」記者會，余明隆會長致詞表示，隨著B、C型肝炎逐漸受到控制，台灣肝病威脅正轉向代謝異常脂肪肝病；另根據統計，台灣成人盛行率高達33.3%，高於全球平均30.5%，估計近700萬人受影響，其中30至50歲核心勞動力族群，估約4成有脂肪肝問題。
此外，還有研究指出台灣成人代謝異常脂肪肝，盛行率達33.3%，未及時治療恐提高肝癌風險；另約2成肝癌與脂肪肝有關，患者平均壽命可能會縮短約4年，甚至高達7成代謝異常脂肪肝炎患者，最終死因可能與心血管疾病相關。
葉人豪表示，許先生接受治療並調整生活型態後，戒除炸物和含糖飲料，2個月內減重6公斤，肝功能指數才明顯下降；由於脂肪肝早期常無症狀，當患者出現肝臟發炎、纖維化風險，一旦合併糖尿病等代謝問題，恐不能只靠少吃多動或定期追蹤，需更積極的介入檢查、治療，同步管理血糖、內臟脂肪與心血管風險，才能改善肝臟發炎及延緩疾病惡化。
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