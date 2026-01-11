高雄39國中獲愛閱網閱讀標章

高雄巿推動國中生閱讀中英文書籍，鼓勵「愛閱網」閱讀達標學校，一一三學年度共有三十九所國中學校達標獲「閱讀標章」認證；教育局長吳立森特別公開表揚，期許學生們將閱讀融入生活，提升中英文閱讀理解能力。（見圖）

今年高雄市有不少偏鄉學校獲獎，包括田寮國中、甲仙國中、圓富國中、潮寮國中、大洲國中、溪埔國中與中芸國中等，雖為偏遠地區小型學校，在推動閱讀教育的成效有目共睹，達成「愛閱網」均衡閱讀學習資源的目標。其中田寮國中鼓勵學生閱讀，營造隨處可閱讀、處處都是圖書館的氛圍，讓師生自然而然養成愛閱讀的習慣；全校四十三位學生在「愛閱網」平均通過閱讀數達三本以上，也是最愛閱讀的學校。

校長呂明信說明，田寮國中將閱讀融入校務發展與課程規劃，結合高雄市「愛閱網」閱讀認證機制，以及校內圖書館借閱制度，採班級組與個人組雙軌評比，激發學生閱讀動力，培養學生穩定且持續的閱讀習慣與風氣；此外，加上英語繪本閱讀社團運作，透過書籍製作與繪本認證，強化偏鄉小校學生語文表達、理解能力與自主學習態度以外，同時深化他們的想像力與探究力，因為愛閱讀，加強未來自己的競爭力。

吳立森局長表示，「愛閱網」運用科技跨越時間與空間限制，為學生開啟更寬廣的閱讀視野，透過「愛閱網」在校園中的推廣與應用，能有效均衡偏鄉與城市國中學生的閱讀學習資源，營造友善閱讀環境。

高雄市自一○一年創立「愛閱網」網站，提供適合國中生閱讀之中英文書籍，一一三學年度全市國中學生閱讀書籍並通過評量達十四萬多本次，其中以「總裁獅子心」蟬聯最受國中生喜愛的中文圖書，有超過五千次的閱讀選讀認證；英文書籍持續由「Friendshape」衛冕。